الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم على السيارات الصينية حتى 45 بالمئة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقرت المفوضية الأوروبية بتصويت أغلبية أعضائها، الجمعة، على قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، إلى 45 بالمئة من 10 بالمئة حاليا، في قرار قد يذكي حربا تجارية بين الجانبين.
وذكرت المفوضية في بيان أن القرار يسري لمدة 5 سنوات اعتبارا من نهاية أكتوبر/تشرين أول الجاري، في وقت حذرت ألمانيا من أن القرار قد يذكي حربا تجارية باردة مع الصين.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحكومة الصينية تدعم صناعة السيارات الكهربائية بالبلاد، وهو ما يتعارض مع المنافسة العادلة والتجارة العابرة للحدود.
بينما نفت الصين في أكثر من مناسبة، أي دعم تقدمه لشركات صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، فيما كانت قد هددت بأن أي قرار أوروبي يقضي برفع الرسوم، سيقابله قرار صيني على واردات قادمة من التكتل.
وفي أعقاب التصويت، كتب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر على منصة التواصل الاجتماعي X: "لا ينبغي لمفوضية الاتحاد الأوروبي أن تشعل حربا تجارية“.
وبحسب وكالة بلومبرغ، كانت ألمانيا من بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي التي صوتت ضد خطوة رفع الرسوم الجمركية، خوفا من أنها قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية ضد شركات تصنيع السيارات التي تستثمر بكثافة في الصين.
في المقابل، وصفت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات تصويت الاتحاد الأوروبي، على فرض رسوم جمركية إضافية باهظة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، بأنه "نهج خاطئ".
وقالت في بيان: "نحن متمسكون بموقفنا بأن الرسوم الجمركية المخطط لها هي النهج الخاطئ ولن تعمل على تحسين القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية“. (الأناضول)
MENAFN04102024000072011014ID1108747654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.