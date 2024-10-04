Friday, 04 October 2024 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم على السيارات الصينية حتى 45 بالمئة

10/4/2024 2:50:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقرت المفوضية الأوروبية بتصويت أغلبية أعضائها، الجمعة، على قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، إلى 45 بالمئة من 10 بالمئة حاليا، في قرار قد يذكي حربا تجارية بين الجانبين.
وذكرت المفوضية في بيان أن القرار يسري لمدة 5 سنوات اعتبارا من نهاية أكتوبر/تشرين أول الجاري، في وقت حذرت ألمانيا من أن القرار قد يذكي حربا تجارية باردة مع الصين.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحكومة الصينية تدعم صناعة السيارات الكهربائية بالبلاد، وهو ما يتعارض مع المنافسة العادلة والتجارة العابرة للحدود.

بينما نفت الصين في أكثر من مناسبة، أي دعم تقدمه لشركات صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، فيما كانت قد هددت بأن أي قرار أوروبي يقضي برفع الرسوم، سيقابله قرار صيني على واردات قادمة من التكتل.

وفي أعقاب التصويت، كتب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر على منصة التواصل الاجتماعي X: "لا ينبغي لمفوضية الاتحاد الأوروبي أن تشعل حربا تجارية“.

وبحسب وكالة بلومبرغ، كانت ألمانيا من بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي التي صوتت ضد خطوة رفع الرسوم الجمركية، خوفا من أنها قد تؤدي إلى إجراءات انتقامية ضد شركات تصنيع السيارات التي تستثمر بكثافة في الصين.

في المقابل، وصفت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات تصويت الاتحاد الأوروبي، على فرض رسوم جمركية إضافية باهظة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، بأنه "نهج خاطئ".

وقالت في بيان: "نحن متمسكون بموقفنا بأن الرسوم الجمركية المخطط لها هي النهج الخاطئ ولن تعمل على تحسين القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية“. (الأناضول)

MENAFN04102024000072011014ID1108747654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث