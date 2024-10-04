حصيلة شهداء العدوان على غزة تقترب من 42 ألفا



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 364 على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأكدت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41802 شهيد و 96844 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.