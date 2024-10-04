حصيلة شهداء العدوان على غزة تقترب من 42 ألفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و 50 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 364 على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41802 شهيد و 96844 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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