حزب الله يقصف قاعدة وجنودا إسرائيليين

حزب الله يقصف قاعدة وجنودا إسرائيليين
التاريخ
10/4/2024 2:49:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله اللبناني إنه قصف قاعدة نفح الإسرائيلية برشقة صاروخية، واستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط أفيفيم ومحيط موقع البغدادي برشقة صاروخية كبيرة.
كما قصف بالصواريخ قوات إسرائيلية في سهل مارون الراس جنوبي لبنان.-(وكالات)
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