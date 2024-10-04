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حزب الله يقصف قاعدة وجنودا إسرائيليين

10/4/2024 2:49:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إنه قصف قاعدة نفح الإسرائيلية برشقة صاروخية، واستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط أفيفيم ومحيط موقع البغدادي برشقة صاروخية كبيرة.


كما قصف بالصواريخ قوات إسرائيلية في سهل مارون الراس جنوبي لبنان.-(وكالات)

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