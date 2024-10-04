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الديناميكيات المستمرة في صراع روسيا وأوكرانيا - جريدة الوطن السعودية

10/4/2024 2:45:47 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث الآن، تشكل صراعا لا يمكن التنبؤ بنتائجه، مع صمود كلا الطرفين، خاصة الجانب الأوكراني، حيث كشفت الاتجاهات الرئيسية في ساحة المعركة، مثل السيطرة الإقليمية واعتراض الطائرات دون طيار والصواريخ المجنحة والمساعدة الأمنية الأمريكية، عن الديناميكيات المستمرة للصراع.
تقديم الأسلحة
وبينما تعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بتقديم كميات تاريخية من الأسلحة لأوكرانيا، بلغت المساعدات الأمنية المختارة التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا، والتي تم تسليمها ووعدت بها، من 24 فبراير 2022 إلى 9 أغسطس 2024 التالي:
أكثر من 1000 مركبة محمية من الكمائن والألغام (MRAPs)
أكثر من 2000 نظام مضاد للطائرات من طراز ((ستينجر))
10000 نظام مضاد للدروع من طراز ((جافلين))
9000 صاروخ موجه سلكيًا ومُطلق من الأنبوب ومُتعقب بصريًا (TOW)
أكثر من 100 رادار مضاد للمدفعية والهاون
أكثر من 120 ألف نظام مضاد للدروع والذخيرة الأخرى، مثل أنظمة وذخائر مضادة للطائرات دون طيار VAMPIRE
أكثر من 120 ألف نظام مضاد للدروع والذخيرة الأخرى
أنظمة الطائرات دون طيار Switchblade وPhoenix Ghost وPuma Tactical
نظامان للدفاع الساحلي باستخدام الحربة
أكثر من 200 مدفع ((هاوتزر)) عيار 155 ملم، وأكثر من 3 ملايين طلقة مدفعية عيار 155 ملم
أكثر من 7 آلاف طلقة مدفعية عيار 155 ملم موجهة بدقة
أكثر من 80 قارب دورية ساحلية ونهرية
أكثر من 60 ألف طلقة عيار 155 ملم من أنظمة الألغام المضادة للدروع عن بُعد (RAAM)
أنظمة الاتصالات التكتيكية الآمنة
72 مدفع ((هاوتزر)) عيار 105 ملم
أكثر من 800 ألف طلقة مدفعية عيار 105 ملم
أكثر من 40 نظامًا صاروخيًا مدفعيا عالي الحركة وذخيرة
10 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة المدى (MLRS)
أكثر من 40 نظامًا صاروخيًا مدفعيا عالي الحركة وذخيرة
بطاريتان للدفاع الجوي من طراز ((باتريوت)) وذخائر
178 نظاما مدفعيا بعيد المدى
اثنا عشر نظامًا وطنيًا متقدمًا للصواريخ أرض-جو ((NASAMS))
ما يقرب من 100 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية البعيدة المدى
وحدات إطلاق وذخائر الدفاع الجوي من طراز HAWK
ما يقرب من 250 ألف ذخيرة مضادة للدبابات
أنظمة الدفاع الجوي ((أفنجر))
359 دبابة
20 مروحية من طراز ((مي-17))
17629 ناقلة جنود مدرعة، ومركبات قتالية للمشاة
45 دبابة T-72B8214
صاروخ دفاع جوي قصير المدى
أكثر من 300 مركبة قتالية مشاة من طراز ((برادلي))
88 طائرة دون طيار مقاتلة
أكثر من 600 ناقلة أفراد مدرعة من طراز M113
250 مركبة أمنية مدرعة من طراز M1117

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