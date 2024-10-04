الديناميكيات المستمرة في صراع روسيا وأوكرانيا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
لا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث الآن، تشكل صراعا لا يمكن التنبؤ بنتائجه، مع صمود كلا الطرفين، خاصة الجانب الأوكراني، حيث كشفت الاتجاهات الرئيسية في ساحة المعركة، مثل السيطرة الإقليمية واعتراض الطائرات دون طيار والصواريخ المجنحة والمساعدة الأمنية الأمريكية، عن الديناميكيات المستمرة للصراع.
تقديم الأسلحة
وبينما تعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بتقديم كميات تاريخية من الأسلحة لأوكرانيا، بلغت المساعدات الأمنية المختارة التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا، والتي تم تسليمها ووعدت بها، من 24 فبراير 2022 إلى 9 أغسطس 2024 التالي:
أكثر من 1000 مركبة محمية من الكمائن والألغام (MRAPs)
أكثر من 2000 نظام مضاد للطائرات من طراز ((ستينجر))
10000 نظام مضاد للدروع من طراز ((جافلين))
9000 صاروخ موجه سلكيًا ومُطلق من الأنبوب ومُتعقب بصريًا (TOW)
أكثر من 100 رادار مضاد للمدفعية والهاون
أكثر من 120 ألف نظام مضاد للدروع والذخيرة الأخرى، مثل أنظمة وذخائر مضادة للطائرات دون طيار VAMPIRE
أكثر من 120 ألف نظام مضاد للدروع والذخيرة الأخرى
أنظمة الطائرات دون طيار Switchblade وPhoenix Ghost وPuma Tactical
نظامان للدفاع الساحلي باستخدام الحربة
أكثر من 200 مدفع ((هاوتزر)) عيار 155 ملم، وأكثر من 3 ملايين طلقة مدفعية عيار 155 ملم
أكثر من 7 آلاف طلقة مدفعية عيار 155 ملم موجهة بدقة
أكثر من 80 قارب دورية ساحلية ونهرية
أكثر من 60 ألف طلقة عيار 155 ملم من أنظمة الألغام المضادة للدروع عن بُعد (RAAM)
أنظمة الاتصالات التكتيكية الآمنة
72 مدفع ((هاوتزر)) عيار 105 ملم
أكثر من 800 ألف طلقة مدفعية عيار 105 ملم
أكثر من 40 نظامًا صاروخيًا مدفعيا عالي الحركة وذخيرة
10 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة المدى (MLRS)
أكثر من 40 نظامًا صاروخيًا مدفعيا عالي الحركة وذخيرة
بطاريتان للدفاع الجوي من طراز ((باتريوت)) وذخائر
178 نظاما مدفعيا بعيد المدى
اثنا عشر نظامًا وطنيًا متقدمًا للصواريخ أرض-جو ((NASAMS))
ما يقرب من 100 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية البعيدة المدى
وحدات إطلاق وذخائر الدفاع الجوي من طراز HAWK
ما يقرب من 250 ألف ذخيرة مضادة للدبابات
أنظمة الدفاع الجوي ((أفنجر))
359 دبابة
20 مروحية من طراز ((مي-17))
17629 ناقلة جنود مدرعة، ومركبات قتالية للمشاة
45 دبابة T-72B8214
صاروخ دفاع جوي قصير المدى
أكثر من 300 مركبة قتالية مشاة من طراز ((برادلي))
88 طائرة دون طيار مقاتلة
أكثر من 600 ناقلة أفراد مدرعة من طراز M113
250 مركبة أمنية مدرعة من طراز M1117
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