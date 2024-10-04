الصحة العالمية تُطلق أول اختبار لتشخيص الإصابة بجدري القردة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أجازت منظمة الصحة العالمية استخدام أول اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس جدري القردة“إم بوكس” بموجب آلية ما يُعرف بقائمة حالات الاستخدام الطارئ.

وقالت المنظمة في بيان الجمعة، إن هذه تعد أول خطوة على مسار تيسير وصول مختلف دول العالم للاختبارات التشخيصية للفيروس الذي أُعلنت حالة طوارئ صحية عالمية مؤخراً إثر تفشيه في قارة إفريقيا.

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وأوضح البيان أن محدودية قدرات إجراء الاختبارات التشخيصية، وتأخر التحقق من حالات الإصابة في إفريقيا أدت إلى استمرار تفشي الفيروس خلال عام 2024.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها تلقت حتى الآن 3 طلبات إضافية لتقييم اختبارات أخرى بموجب قائمة الاستخدام الطارئ، وأن هناك مباحثات جارية مع مُصنعي أجهزة التشخيص المعملية للفيروس“mpox IVDs” لضمان توافر مجموعة أوسع نطاقاً من أدوات التشخيص موثوقة الجودة.



