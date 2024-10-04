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1.76 مليار دولار أرباح متوقعة لبنك ساباديل الإسباني في عام 2024

10/4/2024 2:06:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقَّع الرئيس التنفيذي لبنك ساباديل الإسباني، سيزار غونزاليس بوينو، يوم الخميس أن يحقق البنك أرباحاً صافية تزيد على 1.6 مليار يورو (نحو 1.76 مليار دولار) في عام 2024 إذا تمكن من الأداء بشكل جيد في النصف الثاني من العام.

وقبل الإعلان عن توقعات جديدة، قال غونزاليس بوينو للمساهمين في برشلونة ((نتائج النصف الأول كانت 791 مليون يورو، أي ما يقرب من 800 مليون، وإذا ضربناها في اثنين، فسنربح هذا العام 1.6 مليار يورو أو أكثر)).

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وفي هذه الأثناء، يحاول بنك ساباديل درء عملية استحواذ عدائية بقيمة تقدر بنحو 12 مليار يورو تقريباً من قبل المقرض المنافس ((بي بي في إيه))، من أجل الحصول على عرض أكبر قيمة.

وجاءت تعليقات بوينو بعد عرض الاستحواذ المعدل الذي قدمه بنك ((بي بي في إيه))، على ساباديل، يوم الثلاثاء، والذي يتضمن دفع مدفوعات أرباح مؤقتة من كلا المقرضين للمساهمين للحفاظ على شروط العرض.

هذا العرض الجديد يأتي بعدما قال ((بي بي في إيه)) ثاني أكبر بنك في إسبانيا في القيمة السوقية في مايو أيار الماضي إنه يعرض نسبة تبادل قدرها سهم واحد من أسهمه التي أصدرت حديثاً مقابل كل 4.83 سهم من ساباديل، بعلاوة قدرها 30 في المئة مقارنة بأسعار إغلاق 29 أبريل.

وبموجب العرض المقدم يوم الثلاثاء، يقدم بنك ((بي بي في إيه)) نسبة تبادل قدرها سهم واحد من أسهمه التي أصدرت حديثاً مقابل كل 5.0196 سهم عادي من ساباديل.

وبما أن بنك ((بي بي في إيه)) يخطط لدفع أرباح مؤقتة قدرها 0.29 يورو للسهم الواحد لمساهميه في 10 أكتوبر، فسيعدل العرض مرة أخرى إلى دفع 0.29 يورو نقداً لكل 5.0196 سهم عادي في ساباديل.


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