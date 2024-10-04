1.76 مليار دولار أرباح متوقعة لبنك ساباديل الإسباني في عام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقَّع الرئيس التنفيذي لبنك ساباديل الإسباني، سيزار غونزاليس بوينو، يوم الخميس أن يحقق البنك أرباحاً صافية تزيد على 1.6 مليار يورو (نحو 1.76 مليار دولار) في عام 2024 إذا تمكن من الأداء بشكل جيد في النصف الثاني من العام.
وقبل الإعلان عن توقعات جديدة، قال غونزاليس بوينو للمساهمين في برشلونة ((نتائج النصف الأول كانت 791 مليون يورو، أي ما يقرب من 800 مليون، وإذا ضربناها في اثنين، فسنربح هذا العام 1.6 مليار يورو أو أكثر)).
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وفي هذه الأثناء، يحاول بنك ساباديل درء عملية استحواذ عدائية بقيمة تقدر بنحو 12 مليار يورو تقريباً من قبل المقرض المنافس ((بي بي في إيه))، من أجل الحصول على عرض أكبر قيمة.
وجاءت تعليقات بوينو بعد عرض الاستحواذ المعدل الذي قدمه بنك ((بي بي في إيه))، على ساباديل، يوم الثلاثاء، والذي يتضمن دفع مدفوعات أرباح مؤقتة من كلا المقرضين للمساهمين للحفاظ على شروط العرض.
هذا العرض الجديد يأتي بعدما قال ((بي بي في إيه)) ثاني أكبر بنك في إسبانيا في القيمة السوقية في مايو أيار الماضي إنه يعرض نسبة تبادل قدرها سهم واحد من أسهمه التي أصدرت حديثاً مقابل كل 4.83 سهم من ساباديل، بعلاوة قدرها 30 في المئة مقارنة بأسعار إغلاق 29 أبريل.
وبموجب العرض المقدم يوم الثلاثاء، يقدم بنك ((بي بي في إيه)) نسبة تبادل قدرها سهم واحد من أسهمه التي أصدرت حديثاً مقابل كل 5.0196 سهم عادي من ساباديل.
وبما أن بنك ((بي بي في إيه)) يخطط لدفع أرباح مؤقتة قدرها 0.29 يورو للسهم الواحد لمساهميه في 10 أكتوبر، فسيعدل العرض مرة أخرى إلى دفع 0.29 يورو نقداً لكل 5.0196 سهم عادي في ساباديل.
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