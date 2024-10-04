الأوروبى لإعادة الإعمار يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية استثمار 100 مليون دولار في سندات الاستدامة للبنك العربى الأفريقى البالغ قيمتها 500 مليون دولار.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد أعلنت أنها سوف تستثمر 300 مليون دولار فى تلك السندات.

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وقال البنك إن هذا الاستثمار يعد أول سند استدامة يتم إصداره في مصر، ويهدف إلى دعم خضراء واجتماعية.

ويتم تنظيم الإصدار وفقًا لإطار عمل سندات الاستدامة الخاص بالبنك العربي الأفريقي، والذي تم تطويره بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن الجمعية الدولية لسوق رأس المال (ICMA).

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن المشروع يساهم في تنمية سوق المال المصري، ويُعزز من مرونة البنك العربي الأفريقي من خلال تحسين تكوين الأصول والالتزامات، بالإضافة إلى دعم انتقال البنك نحو نموذج أعمال أكثر استدامة.

كما يُتوقع أن يضع المشروع معايير لإصدارات السندات الخضراء والاجتماعية في مصر، مما سيُسهم في تسهيل تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول الخضراء والاجتماعية.

ويتماشى المشروع مع جودة“التأثير الانتقالي المرن” لأنه سيُحسن من تكوين الأصول والالتزامات لدى البنك، ويُساهم في تنويع مصادر تمويله، ويدعم تطوير سوق رأس المال من خلال تقديم أداة جديدة رائدة.

والبنك العربي الأفريقي الدولي، هو بنك تجاري مسجل في مصر، ويملك البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصصًا بنسبة 49.4% لكل منهما.

ويمتلك البنك أصولًا تبلغ قيمتها نحو 17.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2023، ويُعتبر خامس أكبر بنك في البلاد.

وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن السندات تتيح توفير تمويل بالدولار لفترة أطول من تلك المتاحة في السوق، وتدعم انتقال مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة.