الأوروبى لإعادة الإعمار يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يدرس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية استثمار 100 مليون دولار في سندات الاستدامة للبنك العربى الأفريقى البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد أعلنت أنها سوف تستثمر 300 مليون دولار فى تلك السندات.
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وقال البنك إن هذا الاستثمار يعد أول سند استدامة يتم إصداره في مصر، ويهدف إلى دعم مشاريع خضراء واجتماعية.
ويتم تنظيم الإصدار وفقًا لإطار عمل سندات الاستدامة الخاص بالبنك العربي الأفريقي، والذي تم تطويره بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن الجمعية الدولية لسوق رأس المال (ICMA).
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن المشروع يساهم في تنمية سوق المال المصري، ويُعزز من مرونة البنك العربي الأفريقي من خلال تحسين تكوين الأصول والالتزامات، بالإضافة إلى دعم انتقال البنك نحو نموذج أعمال أكثر استدامة.
كما يُتوقع أن يضع المشروع معايير لإصدارات السندات الخضراء والاجتماعية في مصر، مما سيُسهم في تسهيل تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول الخضراء والاجتماعية.
ويتماشى المشروع مع جودة“التأثير الانتقالي المرن” لأنه سيُحسن من تكوين الأصول والالتزامات لدى البنك، ويُساهم في تنويع مصادر تمويله، ويدعم تطوير سوق رأس المال من خلال تقديم أداة جديدة رائدة.
والبنك العربي الأفريقي الدولي، هو بنك تجاري مسجل في مصر، ويملك البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصصًا بنسبة 49.4% لكل منهما.
ويمتلك البنك أصولًا تبلغ قيمتها نحو 17.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2023، ويُعتبر خامس أكبر بنك في البلاد.
وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن السندات تتيح توفير تمويل بالدولار لفترة أطول من تلك المتاحة في السوق، وتدعم انتقال مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة.
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