سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك ليسوتو بالعيد الوطني لبلاده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 4 - 10 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ليتسي الثالث ملك
مملكة ليسوتو الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة ليسوتو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. (النهاية)
ن و ف
MENAFN04102024000071011013ID1108746847
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.