المثلث الأحمر: رمز المقاومة الفلسطينية يواجه قيودًا على منصات ميتا

هذه القيود تأتي نتيجة لاعتباره رمزًا يمثل عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لوثائق داخلية تخص سياسة مراقبة المحتوى، تم تسريبها إلى صحيفة The Intercept.



أصل الرمز وتوسعه في الإنترنت

منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة، أصبحت حماس تنشر بانتظام مقاطع فيديو لنجاحاتها العسكرية، حيث يظهر المثلث الأحمر المقلوب فوق الجنود والدبابات المستهدفة. وبعد هذه الحملة، توسع استخدام الرمز على الإنترنت ليصبح أيقونة للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين أو للتعبير عن المعارضة لإسرائيل.

وفي هذا السياق، لجأ الكثير من المستخدمين إلى إضافة الرمز في منشوراتهم وأسمائهم وصورهم الشخصية كوسيلة احتجاج ودعم للقضية الفلسطينية.



وتم استخدام المثلث الأحمر المقلوب في مقاطع الفيديو من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لتحديد الأهداف العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، مثل الدبابات، في غزة عندما بدأت إسرائيل غزوها البري هناك.



تداعيات سياسة ميتا الداخلية

وبحسب الوثائق المسربة، تعتبر ميتا أن هذا الرمز يشير إلى دعم غير مباشر لحماس، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية وفق قانونها المحلي، وبالتالي يتم حظره تحت سياسة "المنظمات والأفراد الخطرين" الخاصة بالشركة. وتطبق هذه السياسة في الحالات التي يتم فيها الإبلاغ عن المحتوى داخليًا، وقد يؤدي تكرار الانتهاكات إلى عقوبات إضافية ضد المستخدمين، بما في ذلك حذف حساباتهم أو تقييدها.



وتزداد القضية تعقيدًا عندما يُستخدم الرمز دون الإشارة إلى حماس أو العنف. على سبيل المثال، تُظهر الوثائق أن ميتا قد تحذف رمز المثلث حتى لو كان يستخدم في صورة شخصية، أو حتى كجزء من وسم يتضمن كلمة "مثلث" دون وجود أي عنف مرفق.



انتقادات لسياسة الحظر من الناشطين الرقميين

وأثارت هذه السياسة مخاوف كبيرة بين مناصري حرية التعبير والمجموعات المدافعة عن الحقوق الرقمية. ماروا فتافتا، المستشارة في منظمة Access Now، وانتقدت ميتا بشدة لفرض حظر واسع النطاق، مشيرة إلى أن "الأنظمة لن تكون قادرة على التمييز بين الاستخدامات المختلفة لهذا الرمز، وتحت سياسة المنظمات الخطيرة، سيعاني من يقع في هذا الفخ من عواقب وخيمة.



وفي حين أن ميتا نشرت ملخصًا عامًا لسياساتها المتعلقة بالمنظمات الخطرة، فإن التفاصيل الدقيقة للأشخاص أو المجموعات التي يشملها الحظر تظل سرية. وهذا يخلق صعوبة للمستخدمين في معرفة الحدود التي لا ينبغي لهم تجاوزها لتجنب خرق القواعد.



دعوات للشفافية ومخاوف من التحيز

وعلى الرغم من أن ميتا قامت بتخفيف بعض سياساتها في العام الماضي لتسمح بإشارات إلى كيانات محظورة في سياقات معينة مثل الانتخابات، إلا أن التنفيذ المتحيز لهذه السياسات قد أثار انتقادات، خصوصًا من المستخدمين الفلسطينيين.



ودعت إيفلين دوك، أستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، إلى مزيد من الشفافية بشأن كيفية تطبيق هذه القواعد، محذرة من أن "عدم معرفة متى أو كيف يتم تطبيق القاعدة سيزيد من الإحساس بأن سياسة ميتا ليست عادلة.



ولعل الجانب الأكثر إشكالية في هذه القضية هو الطريقة التي تُفسر بها الرموز السياسية والعسكرية، خصوصًا في سياق المقاومة الفلسطينية، وفقًا لمايسون سوكاريه، محاضرة كبيرة في قسم التنمية الدولية بجامعة كينغز كوليدج لندن، فإن "الرموز دائمًا ما تُخلق من قبل المقاومة، وستظل المقاومة قائمة طالما استمر الاستعمار والاحتلال.



وتظل هذه القضايا عالقة في سياق أوسع للصراع حول السيطرة على الرواية والمعركة الإعلامية، والتي تؤثر بشكل كبير على كيفية تمثيل وتفاعل الجمهور مع قضايا المقاومة والنزاع في فلسطين.



ويعكس قرار ميتا بحظر رمز المثلث الأحمر إلى تصاعد النزاع الرقمي بشأن المحتوى المرتبط بالقضية الفلسطينية.

وهذا الحظر يثير العديد من الأسئلة حول حرية التعبير، الإنصاف، والشفافية في كيفية إدارة المحتوى المتعلق بالصراعات السياسية والعسكرية. بينما تستمر المقاومة الفلسطينية في إيجاد طرق جديدة للتعبير عن وجودها، يبدو أن المعركة على الإنترنت أصبحت ساحة أخرى للمقاومة.

