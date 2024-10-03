Friday, 04 October 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك التصدير والاستيراد السعودي يصدر تقرير الاستدامة للعام 2023

10/3/2024 2:45:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر بنك التصدير والاستيراد السعودي تقرير الاستدامة 2023، الذي يسلّط الضوء على إستراتيجية البنك نحو الإسهام في إرساء معايير الاستدامة، وتشجيع الاستثمار المستدام، لبناء مستقبل أكثر استدامة، ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة والعالم. ويأتي ذلك انطلاقًا من دور البنك بصفته مساهمًا في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، ومسؤوليته في تعزيز الاقتصاد غير النفطي وتطوير العلاقات التجارية العالمية، حيث يعمل البنك على تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) وفق لركائز أساسية تشمل مجال الاستدامة، والاعتبارات البيئية، والمبادرات الاجتماعية، والممارسات المؤسسية المسؤولة.
ويسعى البنك من خلال تطبيق هذا النهج إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطته في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل على تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية والممارسات الأخلاقية في الأعمال، وتشجيع الاستثمار المستدام بالتعاون مع الشركاء، كما يعمل البنك على مواكبة التوجهات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديد وترتيب أولوياته في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية والمعايير الدولية، وأفضل الممارسات في السوق، بما في ذلك مجالات الاستدامة، والتغير المناخي، ومبادرات صافي الانبعاثات الصفري، وأمن البيانات، وإدارة المخاطر، والشفافية، وتنمية رأس المال البشري.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تأسس في 2020م، بهدف تمكين المصدّرين المحليين، والتعزيز من تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتنويعها، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير منتجات التمويل والتأمين، لتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

MENAFN03102024000089011017ID1108744621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث