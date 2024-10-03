مسار فلسطين التراثي و شبكة PNN يختتمون دورات تدريبية في الاعلام الحديث بمحافظات الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) محافظات/PNN/ أختتمَ مسارُ فلسطين التراثي ورشاتِ التدريبِ الإعلامي لمزودي خدمات السياحة، بتنفيذِ شبكةِ فلسطين الإخباريةPNN في العديدِ من المحافظات، بمواضيع التحريرِالصحفي، وصحافة الموبايل، والتسويقِ الإلكتروني، لما تحملُ هذه المجالات من استفادة لأصحاب المشاريع.

وقالت غيداء راحيل، مديرةُ مشروعِ زيادة الفرصِ الاقتصادية، وسبلِ العيش للمجتمعات على طول مسارِ فلسطين التراثي، بأنهم كمسار جداً سعيدينَ بإنتهاءِ أربعِ تدريبات بانتفاعِ أكثر من 150 شخصاً من مزودي الخدماتِ السياحية.

وأوضحت بأن هذه التدريبات مهمةٌ جداً، واختيار مواضيعِها جاء بناء على حاجةِ مزودي الخدمات، موضحةً بأنها ستلعبُ دوراً كبيراً في رفعِ كفاءتهم بالترويجِ والتسويقِ لخدماتهم.

وأضافت بأنهم كمسارِ فلسطين يأملون أن يحظى المتدربون بأكبرِ قدرٍ ممكن من الاستفادة حتى يتحققَ هدف المشروع، وهو تحسين سبلِ العيش للمجتمعات.

وعبّر مدير شبكة فلسطين الإخبارية (PNN) منجد جادو عن اعتزازه بتقديمِ الشبكةِ هكذا تدريبات لمزودي الخدماتِ السياحية، موضحاً أنه بالرغم من الظروفِ الصعبة التي يعيشها شعبُنا الفلسطيني، إلا أننا مستمرونَ في العمل والنهوض بواقعنا.

وتابع أن هذا يعكسُ إرادةَ الشعبِ الفلسطيني في تجاوزِ التحدياتِ وبناءِ مستقبلٍ أفضل من خلالِ تعزيزِ السياحة كمصدرٍ رئيسي لدعمِ الاقتصاد المحلي.

وأكد المدربونَ أن تطويرَ هذه المهارات يسهمُ في تعزيز القدرة التنافسية للعاملينَ في القطاع، ويتيح لهم الفرصةَ لجذبِ الزوار، مما يعكسُ الإمكانياتِ السياحيةَ الغنية التي تمتلكُها فلسطينَ والمُحاربة من قبل الاحتلال.

وأعرب مدربُ التحريرِ الصحفي عنان شحادة عن أهميةِ التدريباتِ الموجهة للعاملين في قطاعِ السياحة، مشدداً على أنها ضروريةٌ لأبناءِ شعبنا الفلسطيني، وذكر أن الهدفَ من هذه التدريباتِ هو تمكينُ المشاركينَ من تسويقِ خدماتهم بكفاءة، من خلال تعليمهم كيفيةَ صياغةِ الخبرِ الصحفي بشكلٍ احترافي.

وأضاف أن البرنامجَ التدريبي يتضمنُ أيضًا مهاراتِ تصويرِ المحتوى من خلالِ "صحافةِ الموبايل"، مما يعززُ قدرة المشاركين على تقديمِ خدماتهم بشكلٍ جذاب، مشيراً إلى أهميةِ التسويقِ الإلكتروني في العصر الحديث، حيث يساعد في الوصول إلى جمهور أوسع وزيادةِ الوعي بالمناطقِ السياحيةِ والتراثيةِ في فلسطين.

وأكد شحادة أن تطويرَ هذه المهارات يسهمُ في تعزيزِ القدرةِ التنافسية للعاملينَ في القطاع، ويتيح لهم الفرصةَ لجذبِ الزوار، مما يعكسُ الإمكانياتِ السياحيةَ الغنية التي تمتلكُها فلسطينَ والمحاربة من قبل الاحتلال.

وأعرب المتدربونَ عن شكرهم وسعادتهم بأخذهم التدريباتِ الإعلامية التي ستفيدهم في ترويجِ خدماتهم السياحية في ظلِّ حالةِ الركودِ السياحي الاقتصادي بسببِ الظروفِ السياسيةِ الحالية.

وأوضح المشارك بالتدريب محمود عبد العزيز بأن كل شخصٍ بحاجةٍ لمثلِ هكذا تدريباتٍ لتطويرِ مهاراته الإعلامية لنشرِ أنشطته وأعماله، موضحاً بأن واقعنا الفلسطيني الآن يتطلبُ من الجميع أن يكونوا صحافيينَ متنقلينَ لما يحصل من أحداث مستمرةٍ على مدارِ الساعة، وهذا ما تعلموه في التدريباتِ التي تمَّ عقدها.

وأشار المشارك يوسف سليم إلى أهميةِ التدريباتِ التي تم تنفيذها، موضحاً أنها تهدفُ إلى رفعِ كفاءةِ العاملينَ في قطاعِ السياحة، مما يمكنهم من الترويج للمناطقِ التراثيةِ السياحيةِ في فلسطين وجلبِ العملاتِ الصعبة.

وأضاف سليم بأن الشعبَ الفلسطيني بحاجة ماسة لمثلِ هذه التدريبات، التي تعززُ صمودهم من خلالِ تزويدهم بمهاراتٍ تساعدهم على العثورِ على فرصِ عمل.

وتحدث عن الإمكانياتِ السياحيةِ الفريدةِ التي تتمتعُ بها فلسطين، مؤكدًا أن هناك أماكنَ تستحقُ الزيارة، وأن أبناءها يمتلكون القدراتِ والكفاءات اللازمة للترويجِ لها وجذبِ الزوار من مختلفِ أنحاءِ العالم.

ورغمَ التحدياتِ السياسية والظروفِ القاسية التي يواجهها الشعبُ الفلسطيني، يظل مصمماً على التعليمِ والتطوير في مختلفِ المجالات، مستمداً قوته من إرادته بالحياة. وإن التزامنا بتعزيزِ قدراتنا وتمكينِ مجتمعاتنا هو رسالةٌ واضحةٌ بأن الأمل والتغيير ممكنان، وأن فلسطين ستبقى دائماً نقطةَ جذبٍ للزوار، حيث يجتمعُ التاريخُ والحضارةُ في أرضٍ واحدة.