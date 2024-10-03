اكتشف الأناقة الأفريقية: "أمبيانس باي تالاتا" تطلق تشكيلتها لأول مرة في الإمارات

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "أمبيانس باي تالاتا"، العلامة التجارية الرائدة في عالم العطور والجمال، وبكل فخر عن دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح أول متجر لها في دبي. يفتتح المتجر الجديد في نادي دبي للسيدات المرموق، ويعد هذا الافتتاح الأول للعلامة التجارية في المنطقة خطوة هامة في مهمتها لنقل روح أفريقيا إلى الأسواق العالمية الفاخرة.
تأسست "أمبيانس باي تالاتا" في غانا، وهي تجسد الشغف الحقيقي بتحويل اللحظات اليومية إلى ذكريات دائمة من خلال فن صناعة العطور. فكل عطر من عطور العلامة التجارية يروي قصة مصممة بعناية ومستوحاة من التراث الثقافي والمناظر الطبيعية المتنوعة في أفريقيا، بدءًا من التوابل العطرية في الغرب إلى الأزهار الرقيقة في الجنوب. وتمزج الروائح المميزة للعلامة بين مكونات عالمية المستوى، بما في ذلك تلك المستوردة من عاصمة العطور جراس في فرنسا، مع الجمال الطبيعي والمكونات الأفريقية التقليدية مثل زيت الباوباب وزبدة الشيا والصبار.
وصرّحت تالاتا مالديما بروفينسال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمبيانس باي تالاتا": "يشرفنا أن نشارك فخامة أفريقيا وحرفيتها مع الأسواق العالمية. إذ يشكل إطلاقنا في دبي فصلاً جديدًا في رحلتنا، فصل يربط الناس من خلال لغة العطور العالمية، ويجلب جمال وعمق تراث أفريقيا في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية وتألقاً."
تقدم "أمبيانس باي تالاتا" تجربة غامرة متعددة الحواس تستكشف بعمق القوام والألوان والروائح الغنية لأفريقيا. بالإضافة إلى العطور المنزلية والشخصية الحصرية، ويتميز المتجر بتجربة صنع العطور حسب الطلب، مما يسمح للزوار بصياغة روائحهم الشخصية، من خلال مزج الزيوت العطرية عالية الجودة مما يتناسب مع تفضيلاتهم وذكرياتهم الفريدة.
الفخامة الهادفة
لا تقتصر منتجات "أمبيانس باي تالاتا" على تقديم تجربة استثنائية فحسب، بل تعكس أيضًا التزامًا عميقًا بالتمكين والاستدامة. تتعاون العلامة التجارية بفخر مع "جمعية جيليما التعاونية النسائية" في شمال غانا للحصول على مكونات أساسية بطريقة أخلاقية مثل زيت الباوباب وزبدة الشيا والصبار، تُعرف هذه المكونات بخصائصها المغذية والمجددة للبشرة، مما يعزز جودة المنتجات. ويضمن هذا الالتزام بالتجارة الأخلاقية أن كل منتج يدعم المجتمعات المحلية ويساهم في النمو المستدام في جميع أنحاء إفريقيا.
من زبدة الجسم المرطبة إلى زيوت الاستحمام المهدئة، تأتي منتجات العناية بالجسم والاستحمام الفاخرة من علامتنا التجارية لتحول طقوسك اليومية إلى تجارب غامرة مليئة بالترف. مستوحاة من التقاليد العريقة للقارة الأفريقية ومصنوعة بعناية من مكونات محلية.
التوسع العالمي: جسر بين التراث والابتكار
يأتي إطلاق العلامة التجارية في الإمارات بعد النجاح الباهر الذي حققته "أمبيانس باي تالاتا" في الأسواق الأمريكية، مما يعكس هذا التوسع الجديد الشهرة العالمية المتزايدة للعلامة التجارية ويؤكد التزامها بجعل الفخامة الأفريقية متاحة للجمهور على مستوى العالم.
يدعو المتجر زواره لاكتشاف البراعة الفنية التي تكمن وراء كل منتج من منتجات "أمبيانس باي تالاتا". من ابتكار العطور حسب الطلب إلى المنتجات ذات المصادر الأخلاقية، تم تصميم كل جزء من التجربة بعناية لإلهام الزوار ورفع تطلعاتهم إلى أعلى المستويات.
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