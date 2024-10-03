(محدث) قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على طلبة بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة "التل" في البلدة القديمة، أطلقت الرصاص في الهواء وقنابل الغاز السام والصوت تجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، بعد انتهاء الدوام المدرسي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال لاحقت الطلبة في أحياء البلدة القديمة، وعلى الشارع الرئيس الموصل إلى منطقة البوابة، مشيرا إلى أن تلك القوات كانت موجودة منذ الصباح في محيط مدارس الخضر.

يشار إلى أن الطلبة في مدارس الخضر يتعرضون لمضايقات جمة من قوات الاحتلال، ترميي إلى تعكير أجواء العملية التعليمية، علما أن مجمع المدارس يقع بمحاذاة الشارع الالتفافي الاستعماري رقم (60) وجدار الفصل والتوسع العنصري.