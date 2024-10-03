حزب الله يعلن مؤخرًا أن مقاتليه قد اشتبكوا بفعالية مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مستوطنة ميسكاف عام

(MENAFN
) أعلن حزب الله مؤخرًا أن مقاتليه قد اشتبكوا بفعالية مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مستوطنة ميسكاف عام, حيث نفذوا بنجاح ضربة صاروخية حققت إصابة مباشرة, بالإضافة إلى ذلك, استهدفوا تجمعًا للقوات الإسرائيلية في موقع حنيتا بقذائف المدفعية, حيث أفيد بتحقيق أهدافهم.
وأكد حزب الله في تصريحاته أن هذه الأعمال العسكرية تأتي في إطار دعمهم الثابت للشعب الفلسطيني في قطاع غزة, معززين التزامهم بالدفاع عن لبنان وسكانه, وأكدت المنظمة تضامنها مع ما تصفه بـ "المقاومة الشجاعة والمشرفة" للشعب الفلسطيني, بعد ذلك, أصدر حزب الله بيانًا في منتصف الليل يوضح سلسلة من العمليات التي نفذها مقاتلوهم لمواجهة التقدم الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية, كما ركزت هذه العمليات على مواقع وقواعد ومستعمرات قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة.
تشمل العمليات الرئيسية:
1.مواجهة مع المشاة الإسرائيليين**: في فجر 2 أكتوبر 2024, اشتبك حزب الله مع وحدة مشاة إسرائيلية كانت تحاول التسلل إلى بلدة العديسة من اتجاه خلة المحافر, وأسفرت هذه المواجهة عن خسائر كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية, مما أجبرها على التراجع,
2.التصدي للدفاع الجوي**: في الساعة 5:00 صباحًا, أطلق مقاتلو حزب الله صاروخًا سطح-جو على مروحية إسرائيلية كانت تعمل فوق مستوطنة بيت حليّل, وقد أجبر هذا التدخل المروحية على الانسحاب, ولم تُسجل أي عمليات جوية إسرائيلية أخرى على طول الحدود اللبنانية منذ ذلك الحين,
3.استهداف تجمعات القوات**: في الساعة 7:15 صباحًا, أطلق حزب الله ضربة صاروخية تستهدف تجمعًا للقوات الإسرائيلية في ثكنات شوميرا, محققًا إصابة مؤكدة,
4.الهجوم على الجنود الإسرائيليين**: في نفس الوقت, أطلق حزب الله صاروخين من نوع بوركان ضد تركيز من الجنود الإسرائيليين في مستوطنة سطلة, مما أسفر عن سقوط إصابات مؤكدة في صفوف القوات المحتلة,
كما تسلط هذه الأعمال العسكرية الضوء على مشاركة حزب الله الفعالة في النزاع الحالي, مؤكدةً دورهم في دعم النضال الفلسطيني بينما يدافعون في الوقت ذاته عن الأراضي اللبنانية من الاقتحامات الإسرائيلية.
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