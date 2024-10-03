التقييمات الأخيرة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لإطلاق هجوم على المواقع الاستراتيجية الإيرانية خلال الأيام المقبلة

(MENAFN
) تشير التقييمات الأخيرة إلى أن إسرائيل تستعد لإطلاق هجوم على المواقع الاستراتيجية الإيرانية خلال الأيام المقبلة, رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني, في تصعيد ملحوظ للاحتكاكات, أطلقت إيران حوالي 180 صاروخاً استهدف القوات الإسرائيلية, مما أسفر عن إصابات وأضرار كبيرة, وقد أدى ذلك إلى إغلاق المجال الجوي على مستوى البلاد, حيث
ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما كانت صفارات الإنذار تصدح, وتمت صياغة هذه الهجمات الصاروخية كرد فعل على اغتيالات شخصيات رئيسية مثل إسماعيل هنية وحسن نصر الله, فضلاً عن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.
كذلك استجابةً للهجمات الإيرانية, أبلغت السلطات الإسرائيلية عن نيتها في الرد, رغم عدم وضوح التفاصيل حول موعد وكيفية ذلك, وصف المتحدث العسكري دانيل هغاري إطلاق النار الصاروخي الإيراني بأنه "تصعيد خطير" لن يمر دون رد, وأشار في مؤتمر صحفي حديث إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أعد خططاً عملياتية, معتمدًا على توجيهات الحكومة في اتخاذ القرارات المقبلة.
ووفقًا لتقارير من وسائل الإعلام العبرية, يتوقع المسؤولون الإسرائيليون تنفيذ ضربات ضد أهداف استراتيجية إيرانية في القريب العاجل, مع احتمال أن تكون منشآت النفط من بين الأهداف, كما تتزايد التكهنات بأن إسرائيل قد تشارك في اغتيالات مستهدفة لكبار المسؤولين الإيرانيين مع الحفاظ على إمكانية الإنكار, بالإضافة إلى محاولات تحييد أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية, خاصة تلك التي تحمي منشآتها النووية, قد تشمل الإجراءات الإسرائيلية المحتملة غارات جوية من طائرات مقاتلة, فضلاً عن عمليات سرية مشابهة لتلك التي استهدفت هنية في طهران, مما يزيد من حدة النزاع.
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