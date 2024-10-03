النزاع الأخير في جنوب لبنان يتصاعد بشكل دراماتيكي

(MENAFN
) تصاعد النزاع الأخير في جنوب لبنان بشكل دراماتيكي, حيث تكبد جيش الاحتلال الصهيوني خسائر كبيرة في محاولة فاشلة لعبور الحدود, وأثبتت مقاومة حزب الله قوتها, مما أدى إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية جنود إسرائيليين وجرح العديد منهم.
وفي رد على ذلك, شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على عدة مدن في جنوب وشرق لبنان, مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين, ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية, أدت الغارات الجوية على مدينة جنتا إلى مقتل خمسة مدنيين, بينما أصيب العديدون آخرون عندما تم استهداف مبنى سكني, كما أدت غارات أخرى في محافظة البقاع, وبالتحديد في مشغرة, إلى وقوع ضحايا.
كما تدهورت الوضعية في منطقة صور, حيث دمرت الغارات الجوية مدينة الماريت ال, مما أسفر عن تدمير منزل العمدة السابق وإصابة سبعة أفراد من عائلة سورية مجاورة, بالإضافة إلى ذلك, أدت الغارات الجوية في دبل وبرج قلوية إلى مقتل ثلاثة واثنين من المدنيين على التوالي, هذا العنف المستمر يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة, مما يثير دعوات ملحة للحوار وحل سلمي للنزاع, مع استمرار ارتفاع الضحايا من الجانبين العسكري والمدني, يصبح من الضروري بشكل متزايد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
MENAFN03102024000045015687ID1108742100
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.