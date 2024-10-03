الصحة العالمية: النظام الصحي في لبنان يواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنيف/PNN-
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن النظام الصحي بلبنان يواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها.
وأضاف في منشور على منصة "إكس"، الليلة، أن "الوفيات في لبنان ارتفعت، والمستشفيات تكتظ بالمصابين، والنظام الصحي ضعيف بسبب الأزمات المتتالية، ويواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات الكبيرة".
وأوضح غيبريسوس أنه التقى سفراء دول الجامعة العربية في جنيف لمناقشة الوضع الصحي في لبنان والمنطقة.
وأضاف أنهم اتفقوا على ضرورة حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدنيين، بما في ذلك اللاجئون، وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية لهم.
وقال إن "ما تحتاج إليه شعوب منطقة الشرق الأوسط برمته هو السلام، ويجب إنهاء العنف لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة".
وأكد أن المزيد من تصعيد الصراع سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة، مشيرا إلى أن "أفضل دواء هو السلام".
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