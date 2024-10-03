الصحة العالمية: النظام الصحي في لبنان يواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات

MENAFN - Palestine News ) جنيف/PNN-قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن النظام الصحي بلبنان يواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها.

وأضاف في منشور على منصة "إكس"، الليلة، أن "الوفيات في لبنان ارتفعت، والمستشفيات تكتظ بالمصابين، والنظام الصحي ضعيف بسبب الأزمات المتتالية، ويواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات الكبيرة".

وأوضح غيبريسوس أنه التقى سفراء دول الجامعة العربية في جنيف لمناقشة الوضع الصحي في لبنان والمنطقة.

وأضاف أنهم اتفقوا على ضرورة حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمدنيين، بما في ذلك اللاجئون، وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية لهم.

وقال إن "ما تحتاج إليه شعوب منطقة الشرق الأوسط برمته هو السلام، ويجب إنهاء العنف لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة".

وأكد أن المزيد من تصعيد الصراع سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة، مشيرا إلى أن "أفضل دواء هو السلام".