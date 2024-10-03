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حرب الابادة في اليوم 363.. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة

10/3/2024 2:10:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 363 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية"، مُرتكبًا مجازر مروعة ضد المدنيين، حيث ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 41,638 والمصابين إلى 96,460 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51شهيدا و 165اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 17 آخرين. كما استشهد 6 مدنيين آخرين في قصف استهدف "معهد الأمل للأيتام" غرب المدينة.

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