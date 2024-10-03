حرب الابادة في اليوم 363.. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 363 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية"، مُرتكبًا مجازر مروعة ضد المدنيين، حيث ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 41,638 والمصابين إلى 96,460 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر.
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51شهيدا و 165اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 17 آخرين. كما استشهد 6 مدنيين آخرين في قصف استهدف "معهد الأمل للأيتام" غرب المدينة.
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