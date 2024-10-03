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بيروت: 5 شهداء و8 جرحى في غارات ليلية للاحتلال

10/3/2024 2:10:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- استُشهد 5 مواطنين، وأصيب 8 بجروح إثر قصف طيران الاحتلال الحربي، الليلة، الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت، والضاحية الجنوبية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في منطقة الباشورة غرب بيروت، أسفرت عن 5 شهداء و8 جرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال منطقة معوض وحي الأمريكان في الضاحية الجنوبية.

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