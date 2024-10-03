بيروت: 5 شهداء و8 جرحى في غارات ليلية للاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN- استُشهد 5 مواطنين، وأصيب 8 بجروح إثر قصف طيران
الاحتلال الحربي، الليلة، الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت، والضاحية الجنوبية.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في منطقة الباشورة غرب بيروت، أسفرت عن 5 شهداء و8 جرحى.
وقصفت طائرات الاحتلال منطقة معوض وحي الأمريكان في الضاحية الجنوبية.
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