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الاحتلال يعتدي على المزارعين في مادما

10/3/2024 2:10:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على المزارعين في قرية مادما جنوب نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي في مادما عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال منعت
المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واعتدت عليهم في المنطقة الشمالية الغربية للقرية، أثناء قطفهم لأشجار الزيتون، وأتلفت ما جمعوه من محصول.

وأضاف أن قوات الاحتلال أعطبت إطارات المركبات بالمنطقة.

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