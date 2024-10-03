الاحتلال يعتدي على المزارعين في مادما

MENAFN - Palestine News ) نابلس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على في قرية مادما جنوب نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي في مادما عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال منعت

المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واعتدت عليهم في المنطقة الشمالية الغربية للقرية، أثناء قطفهم لأشجار الزيتون، وأتلفت ما جمعوه من محصول.

وأضاف أن قوات الاحتلال أعطبت إطارات المركبات بالمنطقة.