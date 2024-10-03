الاحتلال يعتدي على المزارعين في مادما

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على المزارعين
في قرية مادما جنوب نابلس.
وقال رئيس المجلس القروي في مادما عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال منعت
المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واعتدت عليهم في المنطقة الشمالية الغربية للقرية، أثناء قطفهم لأشجار الزيتون، وأتلفت ما جمعوه من محصول.
وأضاف أن قوات الاحتلال أعطبت إطارات المركبات بالمنطقة.
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