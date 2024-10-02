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أثر الأحزاب على الاقتصاد

10/2/2024 2:51:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد عزم حمد تطرقت العديد من الكتب لأثر الأحزاب على الاقتصاد وفي الدول كافة، ومنها الدول المتقدمة، ومن ضمنها كتاب The Price of Inequality تأليف جوزيف ستيغلتس، وتاليا بعض الملاحظات التي وردت في هذا الكتاب بخصوص تأثير الدور المتوقع للأحزاب في الاقتصاد من خلال الانتخابات.
إذا تحدثنا عن الأحزاب وبرامجها، فإنه لا شك أن الجهود الجماعية تسهم في إيجاد قواسم مشتركة بين آراء متنوعة مختلفة تقبل ببعض التنازلات، ضمن إطار واضح من العدالة والمساواة والثقة والتعاون لتصبح برنامج عمل واضحا ينفذ بوقت زمني أقصر وبنتائج أفضل، وذلك مقابل وجود آراء عدة من دون إطار يجمعهم. هذا الأمر قد يكون أوضح ضمن حكومة حزبية لها برنامج واضح متفق عليه يعالج المشاكل الاقتصادية المستعصية والمعقدة في ظل العولمة وتعقيداتها التي لم تعد الجهود الفردية العادية تقوى على حلها.
أما عند الحديث عن الانتخابات، فإن الأسباب التي تدعو الشخص إلى الانتخاب قد تتركز في فعالية وقوة المواطنة وCivic virtue والرغبة بإيصال فكر (برنامج عمل) معين بمقابل فكر آخر لا يتفق معه، هذه الفعالية قد تتأثر في حال عدم الشعور بالمساواة، فقدان الأمل وانخفاض مستوى الثقة بين المكونات المختلفة للعملية السياسية، ومن ضمنها الثقة بين المواطن والحكومة، وهو ما قد ترحب به جهات مستفيدة من تقاعس المواطن عن الانتخاب، وبالتالي يشارك بالانتخاب من له مصلحة بذلك ويرى في هذا النظام ما يخدمه ويعود عليه بأكثر مما صرفه. إن الأساس في الانتخابات أن تصل إلى رأي وسط بين آراء المنتخبين، إلا أن هذا الأمر ليس دقيقا حين لا يقوم الجميع بالانتخاب لأسباب عدة، بما فيها أسباب تنظيمية.
وإذا تحدثنا عن الاقتصاد، فإن الاقتصاد الذي يتصف بأنه يحوي ويتميز برأس المال الاجتماعي social capital هو اقتصاد أكثر إنتاجية، وهو اقتصاد أساسه الثقة وبما يحويه من حوكمة جيدة، وبالتالي يسهم بتحقيق نجاح اقتصادي طويل الأمد. يربط social capital بين الاقتصاد والسياسة، وإذا انخفض مستوى الثقة فإن هذا النظام لن يعمل بفعالية وسيصبح المجتمع ذا إنتاجية أقل. وهنا يأتي دور الأحزاب السياسية، حيث إنها في حال أضعفت الثقة لدى المواطنين فإن إنتاجيتهم ستتراجع وبالتالي الاقتصاد بشكل عام.
في حال سيطرت القوى ذات المصالح على الأحزاب وكذلك الإعلام (السيطرة على انسياب المعلومات) وبالتالي عملية الانتخاب، ستعمل على خدمة مصالحها من خلال إقرار القوانين الخادمة لمصالحها، ويمكن أن تؤثر بداية على القضاء الضامن لعدالة الانتخاب والذي يحكم لمصلحتها، وبما يؤدي لرفع قيمة العائد على ما استثمرته في تمويل الأحزاب والانتخابات. كل ذلك بالمحصلة سيؤثر على انخفاض مستوى الثقة والأمل بين المواطنين، وبالتالي تراجع مستويات ومعدلات التصويت وتراجع المشاركة السياسية لصالح أصحاب المصالح، وما يتبع ذلك من تراجع الاقتصاد بشكل عام كونه، كما ذكرنا، اقتصادا أساسه الثقة وبما يحويه من حوكمة جيدة.
بالتالي، لا بد من التأكيد على وجود ضوابط يتم مراقبة فعالية تطبيقها تحكم عمليات تمويل الأحزاب وتمويل الانتخابات والتصويت بالانتخابات والتي تؤدي إلى توسيع قاعدة الانتخاب، وبحيث لا يكون الانتخاب محكوما بيد أصحاب مصالح معينة وليس كما يجب بيد عموم المواطنين. وألا يؤدي كل ذلك إلى تراجع المشاركة السياسية وانخفاض مستويات الثقة والشعور بعدم المساواة وبما يؤدي بالمحصلة إلى تراجع الإنتاجية والاقتصاد على المدى الطويل.
على الرغم من إيماني الكامل بأهمية الأحزاب وبرامج العمل المبنية بجهود وآراء جماعية، إلا أنه، برأيي، لا بد من وجود ضوابط لعملها يتم الاتفاق عليها وتنظمها قوانين وتعليمات شفافة، والأهم توفر أدوات يتم من خلالها التأكد من فاعليتها وعدالة تطبيقها.

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