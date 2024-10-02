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جودة يمشي على أرض وعرة مطاردا حلم المشاركة الأولمبية

10/2/2024 2:50:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يطارد لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى عبود جودة، الأرقام القياسية في جميع فئات رياضية المشي، ويأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية، رغم سيره على طريق وعر مليء بالعقبات.
وكغيره من نجوم ألعاب القوى المحلية، يعاني جودة من غياب الدعم المادي، من أجل تطوير مستواه والبناء على الإنجازات التي حققها.
ويقول العشريني الذي حطم 12 رقما قياسيا كانت باسمه أساسا، وسجل 7 أرقام قياسية جديدة: "أعاني من قلة الدعم. أشكر اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى التي تدعم وفق إمكانياتها، إلا أنني لا أتقاضى راتبا شهريا بوصفي لاعبا للمنتخب الوطني، وأتحمل وحدي مصاريف البرنامج الغذائي، وكذلك بدل تجهيزاتي الرياضية، وبدل المعسكرات والتنقلات للتدريبات، والتي تحتاج إلى مبلغ شهري يفوق قدراتي المالية بكثير".
وأضاف: "تم تعييني مدرسا للتربية الرياضية في مدرسة خاصة، بعد تخرجي في الجامعة الأردنية، وباشرت عملي منذ 3 أسابيع فقط، والراتب لا يكفيني لمصاريفي اليومية، ويضاف إلى ذلك أنني لست متفرغا للتدريبات التي أكثفها قبيل المشاركات في البطولات المحلية والخارجية، في تدريبات صباحية ومسائية، وفق برنامج مكثف أفتقر فيه أيضا للملعب المخصص لألعاب القوى، رغم تدريباتي على مضمار ستاد عمان الدولي، والغابة الرياضية في المدينة الرياضية التي تغلق أبوابها بسبب انشغالها باستقبال المنافسات الكروية المحلية والخارجية للمنتخبات الوطنية".
وعن حكايته مع رياضة المشي التي أنجز فيها لنادي عمان والمنتخب الوطني، رد عبود: "عائلتي رياضية، ووالدي بطل معروف في رياضة المشي في وقت سابق، وكنت أرافقه بالتدريبات والبطولات، فتسرب لي حب رياضة المشي التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة، وشاهدني مدرب نادي عمان والمنتخب الوطني عماد أحمد، الذي أثمن اهتمامه، فانطلقت نحو منصات التتويج، وظفرت بالميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان العام 2018، ثم نلت الفضية في البطولة ذاتها التي أقيمت في قطر العام الماضي، وفضية بطولة الأندية العربية التي أقيمت في عمان".
ويجد البطل جودة، "أن الضربة التي لا تكسر تجعلك أقوى"، شارحا: "طالتني الكثير من الانتقادات بعد نتيجتي غير المرضية في بطولة العالم التي أقيمت في تركيا خلال آذار (مارس) الماضي، تبعا لظروف الجو وطبيعة الأرض، لكن ذلك أعطاني الدافع النفسي لتحدي الظروف، والعودة بقوة وفق تدريبات مكثفة وتطويع الظروف الصعبة معنويا وماديا، وكانت النتيجة تسجيل الرقم القياسي في البطولة المفتوحة للمشي التي أقيمت مؤخرا في الجامعة الهاشمية، حين سجلت زمنا قدره 1.31.29 ساعة، محطما الرقم المسجل باسم البطل معين طه وقدره 1.40.53 ساعة منذ سنوات طويلة، وقبلها وقفت بالمركز الرابع في مسابقات المشي ضمن فعاليات ألعاب القوى بالدورة العربية التي أقيمت بالجزائر".
وحول تسجيله الرقم القياسي الجديد وتطور مستواه ووضع الاتقادات الكثيرة خلف ظهره، أجاب عبود: "شكلت مشاركتي في الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر، منعطفا إيجابيا كبيرا في مسيرتي، وانعكست خطة التدريبات الصارمة على أدائي، وبرنامج التدريب الزمني المحدد والمليء بالاجتهاد والتحدي والعزيمة، وتدريباتي المكثفة الصباحية والمسائية رغم عدم تفرغي، والدعم الكبير والاهتمام من عائلتي، كلها عوامل ساهمت مجتمعة في تطور مستواي، فسجلت رقما قياسيا جديدا وتوجت بذهبية الرجال لمسافة 20 كم".
وأردف: "نحن الآن في نهاية الموسم الرياضي، وخطة تدريبي المبرمجة تتضح بنودها مع إعلان أجندة الموسم المقبل، بأنشطتها المحلية ومشاركتها الخارجية، والتي تتضاعف معها طموحاتي، حيث أتطلع للمشاركة في مختلف البطولات، ويبقى طموحي الأهم والذي سأطارده بكل قوتي التأهل إلى الأولمبياد في يوم من الأيام، في ظل مطالبتي بدعمي وتوفير أجواء الاستعداد المثالي والراعي الرسمي لطموحاتي المستقبلية".

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