بعد الهجمة الصاروخية الإيرانية... نتنياهو يتجه لتحقيق“حلم حياته” باستهداف المنشآت النووية



ربما يكون الاستهداف الموجّه للقواعد العسكرية دون المدنية في إسرائيل، كما قالت إيران رسمياً، ما يفسر عدم مقتل مدنيين إسرائيليين، ومع ذلك فإن الهجمة الصاروخية أشد خطراً من عملية يافا بسبع مرات، من ناحية مفاعيلها النفسية على سكان إسرائيل، ومن ناحية تبعاتها على المناعة، وعلى قوة الردع الخاصة بها.



بخلاف“ليلة المسيّرات”، في الرابع عشر من أبريل/نيسان، كانت، في أوّل الليلة الماضية، مباغتة، بعد تلميحات مضللة أنها ستحدث عند منتصف الليل، مثلما لم تكن الهجمة الصاروخية في الليلة الماضية“ألعاباً نارية” استعراضية، فقد تعلّم الإيرانيون من تجاربهم، ونجحوا بإصابة أهداف عسكرية صوبوا نحوها، والصور المتناقلة في منتديات التواصل الاجتماعية العربية والعبرية تدحض الرواية الإسرائيلية الرسمية، التي تحاول تقزيم الهجمة والحكم عليها بالفشل، رغم أن الصواريخ سقطت كزخات المطر، وأحدثت انفجارات كبيرة في بعض المواقع في المركز، وفي النقب، وفي مرج بن عامر.



حتى لو كانت الأضرار على الأرض أقل مما بدا بالعين المجرّدة ،فالنتيجة واحدة، فالرواية والوعي أكثر أهمية من الحقائق في مثل هذه الحالة، فقد ارتسمت في سماء البلاد صورة حمراء تشي بمشاهد يوم القيامة، فاقمت الخوف الذي ساد إسرائيل قبل الهجمة، ونالت من هيبة وصورة إسرائيل، التي نجحت بترميم قوة ردعها ومكانتها بعد سلسلة اغتيالات وضربات في لبنان.



وبالتأكيد لا يقلل عدم وقوع قتلى أو أضرار بالغة جداً في إسرائيل من خطورة الهجمة، فالنوايا والمخططات لا تقلّ أهمية عن النتائج هنا.



رد إسرائيلي



بعد نحو ساعتين، بادر رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للتهديد بأن إسرائيل سترد رداً قاسياً، وذكّرَ بالتزامه بشعار رفعه في السابق“بأننا سنهاجم من يهاجمنا”، وألمح لاحتمال القيام باغتيالات بقوله:“لم يفهم نصر الله، ولم يفهم هنية، وفهما لاحقاً، ويبدو أن هناك في طهران من لم يفهم، وسيفهم”.



انضم غالانت وهليفي لتهديدات نتنياهو بالرد، ويبدو أنه ردّ حتمي، ليس فقط لأن مصلحة وحسابات إسرائيل تقتضي ذلك ضمن المواجهة على الهيبة والصورة وقوة الردع فحسب، بل لأن نتنياهو انتظر مثل هذه الفرصة سنوات طويلة لتحقيق“حلم حياته”، وربما يذهب لما هو أبعد مما تريده المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، نتيجة اعتبارات شخصية وسياسية داخلية يمحو فيها عار السابع من أكتوبر، ويعود ويستعيد صورة“سيّد الأمن”، ومعها احتمالات النجاة السياسية، والبقاء في التاريخ.



أي رد ضعيف من قبل إسرائيل، على غرار ردها بعد“ليلة المسيرّات”، في نيسان، سينعكس بضوء سلبي على إسرائيل، ويقلب الصورة التي رسمتها بعد الحدث التاريخي الجلل المتمثّل باغتيال حسن نصر الله، مثلما سيكون ضربة قاضية على مكانة نتنياهو، الذي حسّنَ مواقعه في الأسابيع الأخيرة.



الأنا المتضخمة والإرث التاريخي



رغم أن حرباً إقليمية الآن ليست في مصلحة إسرائيل، الموجودة في عدة جبهات، من المرجّح جداً أن يدفع نتنياهو لتوجيه ضربة إستراتيجية خطيرة في إيران، لا تكتفي ببنى تحتية واقتصادية، بل تطال المنشآت النووية، كي لا يتهم بالضعف والفشل والتسبّب بضرر بقوة ردع إسرائيل، وكي يستعيد شعبيته ويحافظ على ماضيه ومستقبله السياسي، وهو المسكون بهاجس التاريخ والإرث التاريخي وبذاكرة الإسرائيليين المرتبطة به شخصياً.



وتزداد مخاطر إقدام نتنياهو على التصعيد نتيجة حسابات ومزاودات داخلية، من تجلياتها تغريدة رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، الذي قال إن هناك فرصة غير مسبوقة لضرب المنشآت النووية في إيران. وهذه مزاودة من اليمين يأخذها نتنياهو بالحسبان، خاصة أن بينيت أعلن ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء، ومنذ شهور تبتسم له الاستطلاعات، وتمنحه تفوّقاً على نتنياهو كمرشح رئيس حكومة، وسبقه بذلك خصمٌ آخر لنتنياهو، أفغدور ليبرمان، الذي دعا لضربة استباقية في إيران، قبل قيامها بالغارة الصاروخية.



موقف واشنطن

وربما يرى نتنياهو أن هذه هي فرصة الفرص لاستدراج الولايات المتحدة لمواجهة مباشرة مع إيران، كما كان يخطط من قبل، كما تجلّى في عدة أوجه، منها خطابه في الكونغرس، قبل شهرين ونيّف، وهو يدرك جيداً، الحالة الحساسة للإدارة الأمريكية وللحزب الديموقراطي، قبيل شهر من الانتخابات، ومن المتوقع أن يواصل ابتزازها في ظل حالة تعادل شديد بين هاريس وترامب، وحاجة الأولى لدعم اللوبيات الصهيونية والإسرائيلية من جهة، وحاجتها، من جهة أخرى، لتحاشي تصعيد ينذر بتبعات سلبية، مثل ارتفاع سعر النفط، يؤثّر سلباً على حظوظ المرشحة الديموقراطية.



الرد على الرد



واستبق قائد الجيش الإيراني الرد الإسرائيلي المحتمل بالتهديد برد أقسى، ما يعني أن الطرفين دخلا مسار المواجهة المباشرة، بعد سنوات طويلة من“حرب الظل” وتبادل اللكمات بالضربات والاغتيالات، وباتت الحرب الإقليمية خياراً واقعياً حقيقياً، فهل يختلف موقف إسرائيل غير الرسمية عن رؤية قادتها ممن يهددون ويخاطرون ربما بحرب واسعة بعيدة عن أهداف الحرب الأولى على غزة ولبنان، وربما تتحقق عندئذ“وحدة الساحات”؟



تبدو الأوساط الرسمية في إسرائيل أكثر حذراً وأقل تحمساً لرد عنيف، فيقول رئيس الاستخبارات العسكرية السابق دكتور عاموس يادلين إنه على دولة الاحتلال النظر للأمام وأن تفكّر كيف تنهي الأزمة.



في حديث للإذاعة العبرية، قال يادلين إنه لا بد بالتفكير بعدة مسائل منها التوقيت: هل يكون فورياً أم لاحقاً، التنسيق مع الولايات المتحدة، ومحاولة إقناعها بالمشاركة المباشرة بالرد، على مبدأ أن ذلك يخدم مصالحها ويحمي قوة ردعها وهيبتها.



في المقابل، يدعو يادلين للتفكير بردّ يستعيد الردع دون التورّط بحرب إقليمية، لافتاً لوجود تشكيلة من الأهداف الممكنة، منها أهداف عسكرية في إيران، كما فعلت الأخيرة في هجمتها الليلة الفائتة، ما يقلل احتمالات ردها على الرد، أو ضرب هدف اقتصادي كالمنشآت النفطية وتكبيدها خسارة مليارات.



كما يدعو يادلين لدراسة استهداف رموز إيرانية باغتيال قادة فيها، كما فعلت مع قادة“حماس” و”حزب الله”، لكنه لا يستبعد أيضاً ضرب منشآت نووية نظراً لوجود شرعية دولية أكبر الآن، ولكون“حزب الله” عاجزاً عن توجيه ضربة ثأرية موجعة. ويضيف:“لكن هذا مشروط بدعم أمريكي، فهذا مهم من ناحية التنفيذ، ومن ناحية ردع طهران من الرد”.



ورداً على دعوة بينت بضرب المشروع النووي الإيراني، قال يادلين:“علينا النظر أين تكون إسرائيل لاحقاً. هذا نقاش مهم جداً لم أكن أفعله من خلال تغريدة في التويتر”.



ويتفق معه مستشار الأمن السابق، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، في حديث لذات الإذاعة، بقوله إنه على إسرائيل عدم نسيان بقية الجبهات، وليس إيران فحسب، منوهاً أن الحالة تقتضي حواراً بين إسرائيل والولايات المتحدة أملاً بإشراكها في الردّ، بعكس عدم ردها على استهداف منشآت النفط في دول الخليج، قبل سنوات، كجزء من سياسات الاحتواء.



ويذكّر بأن أمريكا قالت لإيران ألّا ترد، لكنها تمرّدت وردّت أمس، وعليها الآن أن تشارك، وإلا ستتعرض مصالح أمريكية في الخليج للخطر الحقيقي، خاصة منشآت نفطية في الخليج. بيد أن هذا يتطلب حواراً هادئاً معها”.



ويرى آيلاند أن هناك مصلحة لإسرائيل بإنهاء الحرب على جبهتي غزة ولبنان بشروطها، وربما بالاستعانة بمبادرة أمريكية: صفقة شاملة مع“حماس”، مقابل وقف الحرب واشتراط ترميم القطاع، مقابل نزع سلاح“حماس” التي ستبقى في الحكم، وهي صفقة سبق أن وافقت“حماس” عليها. ويضيف:“وهكذا مع“حزب الله” ولبنان. من الممنوع أن توافق إسرائيل على وقف للنار الآن دون اتفاق، ولكن محظور عليها القول إن الحرب مفتوحة حتى قتل آخر جندي في“حزب الله”، وحتى النصر المطلق.



وقف الحرب في كل الجبهات



وقف للنار مشروط بتسوية تشمل شروطاً تكفل حماية مصالح إسرائيل، وهناك مصلحة لها بوقف الحرب على الجبهتين، خاصة بعد التصعيد الحاصل مع إيران، شريطة أن تجري المفاوضات تحت النار، وإسرائيل تملك وسائل الضغط، منها منع الطيران لبيروت من طهران ودمشق مثلاً”.

وهل هي فرصة لاستهداف مشروع إيران النووي الآن؟



عن هذا السؤال اكتفى آيلاند بالقول:“لدينا قدرات لكنني أفضّل عدم الخوض بذلك علانية”.



من جهته، يرى محلل الشؤون العسكرية في صحيفة“هآرتس” عاموس هارئيل أن إسرائيل ستردّ بقوة وسرعة، مرجحاً استهداف منشآت نفطها، مع رسالة لمشروعها النووي، ولا يستبعد جرّ الولايات المتحدة لمواجهة رغماً عنها.



هارئيل يقول أيضاً، في تحليل له بعنوان“حرب إقليمية”، إنها أزمة إقليمية وعالمية، من شأنها أن تترك تبعات بعيدة المدى على أمن إسرائيل، وعلى الاقتصاد الدولي، وعلى مكانة أمريكا في العالم”.



وتحت عنوان“غلطة إيران”، يرى محلل الشؤون الاستخباراتية في“يديعوت أحرونوت” رونين بيرغمان أن طهران بحثت عن عملية تحمي لها كرامتها من جهة، ومن جهة أخرى منع أمريكا التدخّل، وتؤدي بالتالي لرد إسرائيلي معتدل، لكنها لم تقدّر بشكل صحيح درجة الحرارة الساخنة لدى القيادات الإسرائيلية.-(وكالات)