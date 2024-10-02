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فلتنته هذه السنة ولعناتها

10/2/2024 2:49:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

دولة إسرائيل توجد في ذروة المرحلة الأصعب في تاريخها، تقودها قيادة سائبة على رأسها شخص الوعد الوحيد الذي قطعه لشعبه وتكبد العناء للايفاء به هو العيش على حد السيف. في الكلمة التي ألقاها في جلسة الحكومة بمناسبة السنة الجديدة ذكر بنيامين نتنياهو اختطاف المائة وواحد مخطوف الذين تركهم لمصيرهم ولحياة التعذيب والموت في أنفاق حماس في قطاع غزة. فيما أن نحو نصفهم لم يعودوا على قيد الحياة.
تحت القيادة السائبة لمن يشكل التهديد الأكبر من بين زعماء إسرائيل فإنها تسير بخطى كبرى نحو حرب إقليمية، فيما تتطلع عيون العالم كله نحوها بدهشة: ما الذي تريده؟ وإلى أين تسعى؟ إن من نجح في أن يعبر عن هذا الإحساس أفضل من الجميع هو وزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي، في خطاب أصبح شائعا في كل العالم وفقط في إسرائيل حظي بتجاهل مطلق. ففي مؤتمر صحفي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ختام تصريح لمندوبي الدول العربية، أخذ الصفدي حق الكلام وقال أقوالا يجب على الإسرائيليين ان يسمعوها. "رئيس حكومة إسرائيل جاء إلى هنا اليوم وقال إن إسرائيل محاطة بمن يسعون لإبادتها"، استهل الصفدي حديثه وأضاف: "نحن هنا أعضاء في اللجنة التي تمثل 57 دولة عربية وإسلامية، وأنا يمكنني ان أقول لكم بأمر لا لبس فيه: كلنا مستعدون في هذه اللحظة لضمان أمن إسرائيل في سياق إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية".
هذا لا يعني أن حماس لم تسع لهزيمة إسرائيل، وان حزب الله ليس عدوا مريرا ووحشيا وأن ايران لا تسعى إلى الشر بنا، لكن الصفدي سعى لأن يذكر بالحقيقة المنفية بأن "إسرائيل تحت سنوات حكم نتنياهو الطويلة لم تحرك ساكنا في صالح السلام مع الفلسطينيين بل العكس، فما هي رواية إسرائيل، باستثناء مواصلة القتال، القتل والتدمير؟" تساءل عجبا. "اسألوا كل مندوب إسرائيلي ما هي خطتكم للسلام، ولن تسمعوا شيئا.. سنخرب غزة، سنحرق الضفة الغربية، سندمر لبنان. بعد ذلك ليس لهم أي خطة. لنا توجد خطة، لكن ليس لنا شريك للسلام في إسرائيل". قال الصفدي.
عشية رأس السنة الجديدة، بينما أن الأفق الوحيد الذي يوجد للقيادة الإسرائيلية لأن تعرضه هو الحرب، ينبغي أن نتمنى لأن نتبارك في السنة القادمة بتغيير عميق في سلسلة القيادة وبرؤيا جديدة لإسرائيل. فلتنته هذه السنة ولعناتها.

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