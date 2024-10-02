New HUAWEI MatePad Pro 12.2" Launches in the UAE

(MENAFN
- mslgroup) طرحت "هواوي"، رسمياً، جهازها اللوحي الجديد، Huawei
MatePad Pro بحجم 12.2 بوصة، في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتميز الجهاز الجديد بشاشة من نوع Tandem OLED PaperMatte المذهلة، كما يحتوي على أدوات الفن الرقمي المُبتكرة، ولوحة المفاتيح الجديدة HUAWEI Glide. وقد تم تصميم هذا الجهاز من "هواوي" لتلبية احتياجات زيادة الإنتاجية والإبداع، من خلال التقنية المتطورة المضادة للتوهج، والبطارية القوية، والتصميم الفاخر. من المتوقع أن يصبح HUAWEI MatePad Pro 12.2” جهازاً أساسياً للمستخدمين الذين يبحثون عن مزيج سلس من الأناقة والجوهر.
ويأتي جهاز HUAWEI MatePad Pro بحجم 12.2 بوصة، وهو متاح الآن للشراء عبر متجر هواوي الإلكتروني، ولدى عدد من متاجر التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر يبدأ من 2999 درهم، كما أنه متوفر بلونين أنيقين هم الذهبي والأسود. وللحصول على تجربة شراء مذهلة، توفر “هواوي" خدمة +HUAWEI Care، التي يمكن الاشتراك بها عند شراء الجهاز اللوحي الجديد.
في قلب الجهاز توجد شاشة Tandem OLED PaperMatte المميزة، التي تقدم تجربة مشاهدة استثنائية تظل حادة وواضحة—حتى تحت أشد أشعة الشمس. توفر الشاشة بحجم 12.2 بوصة، القادرة على الوصول إلى سطوع يصل إلى 2000 نيت، صور HDR مذهلة بألوان زاهية، مثالية للبث، وتصميم الرسوميات، والمزيد. يتم تكامل مستوى السطوع هذا مع تقنية مضادة للتوهج متقدمة، بما في ذلك تقنيات مضادة للتلألؤ والنقش على النانو، مما يضمن تقليل الانعكاسات والتوهج إلى الحد الأدنى. كما تساعد طبقات الماجنترون النانوية في الشاشة على تقليل تداخل الضوء، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمحتواهم في أي بيئة.
أحد أبرز ميزات شاشة PaperMatte هو تشطيب الشاشة، الذي يحاكي مظهر وملمس الورق. يوفر هذا التصميم المدروس للمستخدمين تجربة مشاهدة مريحة وطبيعية، سواء كانوا يستخدمون الجهاز لجلسات عمل مطولة أو للاستمتاع بقراءة غير رسمية.
يقدم جهاز HUAWEI MatePad Pro بحجم 12.2 بوصة لوحة المفاتيح الجديدة كليًا HUAWEI Glide Keyboard. تدمج هذه الحافظة المعاد تصميمها تخزين وشحن القلم. من خلال وضع قلم HUAWEI M-Pencil ببساطة في الفتحة، يتم اقتران القلم وشحنه تلقائيًا. تتميز لوحة المفاتيح نفسها بمواد مقاومة للبقع، مما يجعلها متينة بما يكفي لتحمل الانسكابات والتلطخات الشائعة. كما أن لوحة المفاتيح Glide تسهل التبديل بين أوضاع مختلفة. أصبح الأمر الآن سهلًا مثل فتح اللابتوب ولا يتطلب خطوات متعددة.
يأتي جهاز HUAWEI MatePad Pro بحجم 12.2 بوصة مع تطبيق GoPaint، الذي يقدم مجموعة من أدوات الفن الرقمي الرائدة. من بين هذه الأدوات، توجد فرش Splatter وFluid الجديدة، المصممة لإطلاق مستويات جديدة من الإبداع. تتيح فرش Splatter للمستخدمين إنشاء بقع حبر ساحرة عن طريق تمرير قلم M-Pencil فوق الشاشة والنقر مرتين. في الواقع، يحتوي تطبيق GoPaint على 15 فرشاة Splatter مختلفة، مستوحاة من بقع حقيقية مثل الطلاء الرش، وأوراق الشجر المتناثرة، وأعمال بولوك الشهيرة. بينما تعيد فرش Fluid إنشاء تأثيرات خلط الأصباغ السائلة، مما يوفر تجربة واقعية للرسم بالألوان المائية والحبر.
كما أولت Huawei اهتمامًا كبيرًا أيضًا بتصميم الجهاز اللوحي نفسه، وهو ما يتضح في لون الحرير الذهبي. هذا التشطيب الساحر هو نتاج حرفية دقيقة، حيث تمر كل وحدة بأكثر من 1000 دورة من الصقل. المنتج النهائي هو جهاز لوحي لا يوفر أداءً عاليًا فحسب، بل يتميز أيضًا بتشطيب فاخر وحريري يتلألأ برقة تحت الضوء.
مع كل هذه القوة، يقدّم الجهاز عمر بطارية مذهل. يأتي جهاز HUAWEI MatePad Pro بحجم 12.2 بوصة مزودًا ببطارية ضخمة بسعة 10,100 مللي أمبير، توفر ما يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الفيديو المتواصل. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى شحن سريع، تعني تقنية HUAWEI SuperCharge بقوة 100 واط أن الجهاز اللوحي يمكنه الانتقال من 0 إلى 100 في المئة في 55 دقيقة فقط. بفضل تقنية Huawei Smart Power Conserve، يمكن للجهاز أيضًا أن يبقى في وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 380 يومًا.
جهاز HUAWEI MatePad Pro بحجم 12.2 بوصة متاح الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر للمستهلكين جهازًا لوحيًا يجمع بين الأداء والتصميم والإبداع.
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