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تضرر 100 منزل شمالي تل أبيب بالقصف الصاروخي الإيراني

10/2/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - رصدت بلدية هود هشارون شمال تل أبيب وسط إسرائيل، أضرارا في نحو 100 منزل نتيجة القصف الصاروخي الإيراني مساء الثلاثاء.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن البلدية أن“حوالي 100 منزل في المدينة أصيبت بأضرار بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الليلة الماضية من إيران. ولم تقع إصابات بشرية نتيجة للهجوم”.
وأضافت البلدية أن“بعض الإصابات خطيرة وسيستغرق إصلاحها وقتا طويلا، وأن عشرات المنازل الأخرى كانت أخف تضررا”.
وكانت هيئة البث الرسمية أعلنت أن إيران أطلقت نحو 250صاروخا على إسرائيل الليلة الماضية.
والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.
وجاء الهجوم الصاروخي“ردا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية (بطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي)، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان ، وفق بيان للحرس الثوري الإيراني.
ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر التي سببها الهجوم الإيراني، وكذلك على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

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