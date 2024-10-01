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وباء التكفيريين الوطنيين

10/1/2024 11:48:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واهم من يعتقد أن ظاهرة التكفير مرتبطة ببعض الـمتدينين من مختلف الأديان، والمذاهب والـملل فقط، بل لدينا في بلادنا مجموعة ممن يكفرون الآخرين وطنيا، فهؤلاء يمطرون فضاءات الإنترنت بالشتائم، والسباب، وقذف الآخرين بالخيانة، وعدم الوطنية، بل ويصل بهم الأمر إلى خدش الوحدة الوطنية إلى درجة مقلقة تجعل أي عاقل يضع يده على قلبه، ويتساءل إذا ما كان أؤلئك يتصرفون باعتبارهم ذئابا منفردة، أو ينخرطون ضمن مجموعات، أو جماعات، أو منظمات معينة، ونتمنى أن تكون الظاهرة فردية، ولا تصل إلى حدها الأعلى.
يمكن لأي إنسان يتصفح الإنترنت أن يتعثر بأمثال هؤلاء، ويمكن أن أعطيك بعض ما يقومون به، لتدرك حجم الخطر الذي نعيش فيه من أمثال هؤلاء الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، ويدافعون عن الوطن، وهم ألد أعدائه، وأشر من يزرعون ألغاما فيها قد تنفجر فينا جميعا ذات يوم.
أول صفة لدى هؤلاء هي أنهم يخلعون الوطنية من كل إنسان يخالفهم في الرأي، أو يكون من مجموعة مختلفة عنهم، أو لديه خلفية فكرية أخرى، وهم يبالغون في كل شيء، يمتدحون الدولة، والنظام، ويحاولون إيهام الآخرين أنها تخصهم وحدهم، رغم أن النظام الأردني تاريخيا يشير إلى أنه يقف مسافة واحدة من الجميع، وأن المواطن الصالح هو الذي يقدم للوطن خدمات حقيقية، بعيدا عن الظواهر الصوتية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
هؤلاء نشيطون جدا في منصات التواصل الاجتماعي، وفي حالة أصدر أي شخص يخالفهم تصريحا يتلقفونه، ويقوّلونه ما لم يقل، بل ويستنبطون منه أفكارا ومعاني يعجز كبار العلماء عن إيجادها، ويبدأون الهجوم معا، سلاحهم الكذب، والتمويه، والتضليل، يظهرون الوطنية ويبالغون فيها، وعندما تبحث عن تاريخهم تجد أنهم يخالفون القانون ليل نهار، ويتباهون بذلك، ويعتقدون أنهم فوقه، وكأن لسان حالهم يقول إن هذا حق مكتسب لهم، لا بضاعة لديهم سوى تصنيف الناس، وتحقيرهم، ومدح أنفسهم وجماعاتهم، وأقربائهم، إلى درجة أن بعضهم يتحدث عن الجينات، وعندما تسألهم عن الإنجازات التي حققوها، والتي تجعلهم أفضل من الآخرين، فلا تجد سوى إنجازات وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتتذكر وقتها بعض أجدادنا منذ زمن الجاهلية عندما كانوا يقرضون شعر الفخر الذي يوصلهم إلى السماء، ثم تكتشف أن غالبيتهم لم يستطيعوا حتى أن يتركوا لنا بناء واحدا خلده التاريخ، وبينما كان الفرس والروم يبنون حضارتهم، وعلمهم، وصروحهم الشامخة، لم يكن هؤلاء يملكون سوى مقولة: نحن أصلنا كذا، وفصلنا كذا، ومن هو ليس منا فهو ناقص.
وعودة على أولئك، فلا بد أن تتم محاصرتهم، ومنعهم من الإساءة إلى أيّ كان، فلا نريد في بلدنا في هذه الظروف الصعبة إلا معاول البناء، من يعمل على المساهمة في دفع المسيرة إلى الأمام، وفي الوقت نفسه يجب تثقيف الناس بكيفية التعبير عن أنفسهم، بعيدا عن التشكيك والتخوين، وليعلم الجميع أن الوطنية الحقيقية هي بحجم الإنجاز، وأن القوة في الالتزام بالقانون، وأن المبالغين والمتغنين ليل نهار بالوطنية دون أن يظهروا لنا إنجازاتهم الحقيقية على الأرض هم مجرد ظواهر صوتية لا تغني ولا تسمن من جوع، بل وتهدم، وتفرق، وتؤثر على النسيج الوطني المتناغم.
بلدنا يستحق الأفضل، ومن يكفر الآخرين وطنيا، يكون الأكثر عداء للدولة، والشعب، والـمواطنين، لذلك يجب الحذر منهم ولو كانوا يشكلون أقلية معزولة.

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