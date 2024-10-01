نتنياهو يختار خطة اللعنة

بقلم: تمير بردو ونمرود نوفيك



خطاب بنيامين في الجمعية العمومية في الأسبوع الماضي هو خطاب يرتبط بالواقع الأمني بشكل أكبر مما يظهر، وهو لا يبشر بالخير. على خلفية الإنجازات المدهشة للجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات في الساحة الدولية وعلى خلفية المعاني الكبيرة لهذه الإنجازات، يبرز غياب رؤية إستراتيجية يمكن ترجمتها إلى تغيير ايجابي صارخ في المحيط القريب والبعيد. الأخطر من ذلك هو أنه في الوقت الذي فيه رئيس الحكومة في الخطاب كان دقيقا في عرض الفرص، فإنه في سياسته يضمن تفويتها.

كالعادة، استعان نتنياهو بوسائل مساعدة بصرية، خريطتان تمت الإشارة فيهما إلى الخيارات التي توجد امام إسرائيل والمنطقة. الخريطة الأولى باللون الفاتح عرضت ما أطلق عليه "خطة النعمة"، التي أساسها التعاون بين الدول التي تعمل على التقدم والاستقرار، ومن بينها بالطبع إسرائيل. الخريطة الثانية باللون القاتم عرضت إيران ووكلاؤها جميع الذين يسعون إلى الشر من حولنا. هم يشكلون "خطة اللعنة". عرض الواقع صحيح، لكن الاستنتاج غير صحيح. خريطة الشرق الأوسط وبحق تعكس جاهزية معسكرين متعاديين، لكن في سياسته اختار نتنياهو، بشكل متعمد، الابتعاد عن الاندماج في معسكر "النعمة"، والحكم علينا بمواجهة مستمرة مع الذين "يلعنون".

المعسكر الأول برئاسة إيران يعمل بطرق عنيفة لتقويض الاستقرار واستغلال عدم الاستقرار لتوسيع دائرة نفوذ نظام آيات الله الظلامي. المعسكر الآخر الذي يشمل الدول التي وقعت على اتفاقات سلام مع إسرائيل، مصر والدول التي وقعت على اتفاقات إبراهيم، والسعودية ودول أخرى في الخليج، هو معسكر موحد، سواء من الخوف من تهديد إيران، أو التزامه بالاستقرار الإقليمي الذي يعتبر أمرا حيويا لحلم النمو الاقتصادي بروحية برنامج "رؤيا 2030" لولي العهد السعودي وبعض جيرانه.

منذ سنوات ومعسكر "النعمة" يطلب من إسرائيل الانضمام إلى صفوفه، سواء في إطار تحالف إقليمي يهدف إلى صد إيران ووكلائها، أو من أجل دمج القدرات الاقتصادية، التكنولوجية وغيرها، من أجل رفاه الجميع. هذا الاندماج يشمل أيضا تطبيع العلاقات مع السعودية ودول عربية وإسلامية أخرى تنتظر قرارها.

على الأقل خمس دول من دول التحالف الإقليمي، تعادي حماس وحركة الإخوان المسلمين التي هي الأم. هذه الدول استجابت لدعوة واشنطن، الانضمام إلى ما يسمى "مبادرة بايدن"، التي في إطارها يتم تنسيق النشاطات أمام إيران، كما تجسد في ليلة هجوم إيران في نيسان الماضي، لكنها أيضا ستتحمل المسؤولية عن إدارة قطاع غزة، بما في ذلك وضع قوات برية.

من أجل تحقق هذه النوايا فإن دول "خطة النعمة" تحتاج إلى إجراء ثلاثة تغييرات على الصعيد الفلسطيني. التغيير الأول هو وقف القتال في الجنوب الذي سيمكن هذه الدول من نشر قواتها بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية التي ستنسحب. التغيير الثاني، كي لا تظهر كقوة احتلال فإنه يمكنها التدخل فقط كرد على دعوة الجهة المعترف بها في العالم كممثلة للشعب الفلسطيني، أي السلطة الفلسطينية. عندها يمكن الدخول إلى القطاع بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية وكرد مؤقت، حتى لو كان لفترة طويلة، على عدم قدرتها على القيام بمهمة ادارة القطاع بقوتها الذاتية. التغيير الثالث المطلوب، من أجل تقليص خطر احتراق الاستثمارات بالمليارات في القطاع بواسطة جولة عنف اخرى، هو التزام إسرائيل بإعطاء أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين، حتى لو كان تطبيقه يحتاج إلى سنوات كثيرة. حسب ادعاءاتها فإن هذه الأفق ستكون بديلا تحمل الأمل لأيديولوجيا اليأس والدمار والخراب لحماس، وكابحا أمام تجند الجيل الفلسطيني الشاب في صفوف التنظيمات.

إذا كانت هناك حاجة لإثبات آخر للمكانة الرئيسية للقضية الفلسطينية في نظر هذه الدول فقد حصلنا عليه في موازاة خطاب نتنياهو، عندما أعلن وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، في الأمم المتحدة عن إقامة "تحالف دولي للدفع قدما بحل الدولتين". وحسب قوله فإن "تطبيق حل الدولتين هو الطريقة الأفضل لتحطيم دائرة الصراع والمعاناة، وخلق واقع جديد فيه كل المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، تحظى بالأمن والتعايش.

إذا عملت حكومة إسرائيل على إقناع الدول العربية المعتدلة (والجمهور في إسرائيل) بأنه لا توجد أي صلة بين إقامة علاقات مع هذه الدول وبين القضية الفلسطينية، فإن الذين قاموا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل توصلوا إلى الاستنتاج المعاكس. الدليل على ذلك هو تجميد مشاريع مشتركة مع دولة الإمارات وتقليص الاتصالات بين الحكومتين، والمبادرة السعودية الجديدة. يتبين أن صدمة 7 تشرين الأول والحرب المستمرة منذ ذلك الحين أثبتت وأظهرت لدول كثيرة في المنطقة وخارجها الضرر الذي يتسبب به النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين وعدم الاستقرار الذي يتسبب به لمصالحها الحيوية. هكذا، رغم أن الحديث يدور عن صراع أصيل لدينا، وأن إقامة حدود بيننا وبين الفلسطينيين هو أمر حيوي لمستقبلنا كدولة يهودية وديمقراطية، حتى الآن عندنا لم يتم اتخاذ القرار، في حين أنه عندها انتقل الالتزام بحل الدولتين من مجرد أقوال إلى موجه للسياسة. أو كما وصف ذلك بوضوح ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان: "لن تتم إقامة علاقات مع إسرائيل قبل التقدم في إقامة الدولة الفلسطينية".

