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استيطان غزة وجنوب لبنان على مائدة الاحتلال

10/1/2024 11:48:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تعتمد حكومة الاحتلال استراتيجية جديدة لتنفيذ مخطط استيطاني في قطاع غزة وجنوب لبنان والذي سارعت المنظمات الاستيطانية إلى تقديمه إليها لبحثه على الطاولة، في ظل التصعيد الخطير بالمنطقة وعجز المجتمع الدولي عن ردع جرائم الاحتلال.
ولم تستكن تحركات الاحتلال لاستيطان قطاع غزة، وسط مطالب المستوطنين بالعودة إليه كما كان عليه الحال قبل الانسحاب منه عام 2005 تحت ضربات المقاومة الموّجعة، غير أن الجديد اليوم يتمثل في إدراج مخطط استيطان جنوب لبنان على طاولة البحث أيضاً فور شنّ الاحتلال عدوانه ضد لبنان.
وسارعت الجماعات المتطرفة لتقديم الرواية الصهيونية الزائّفة عن "أرض إسرائيل التاريخية" المزعومة التي تشمل الاستيطان في قطاع غزة، أو على الأقل شماله، واعتبار لبنان جزءاً منها أيضاً، بما يجعل احتلال جنوبه والاستيطان فيه تحقيقاً لنبوءة معتقداتهم الدينية المزعومة، ومما يجعل المنطقة تشهد عدم الاستقرار الإقليمي.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال ضد جنوب لبنان، عرضت حركة الاستيطان الصهيونية "عوري تسافون"، وهي من أخطر المنظمات الاستيطانية، إعلانات لبيع عقارات للمستوطنين في جنوب لبنان، ووعدتهم بمنازل تطل على جبال لبنان ومناظرها الطبيعية الساحرة، كما جاء على موقعها الالكتروني.
ولتحقيق ذلك الهدف؛ فقد دعت تلك التنظيمات المتطرفة حكومة الاحتلال إلى اتخاذ قرار استراتيجي بمواصلة شن العدوان على لبنان، كما ضد غزة، وقضم جنوب لبنان وشمال القطاع ومنع السكان، اللبنانيين والفلسطينيين، من العودة.
وزعمت تلك القوى المتطرفة بأن "العودة لأراضي الآباء" ستمنح الكيان الصهيوني ظهيراً استراتيجياً قوياً في المنطقة، فضلاً عن تحقيق "حلم" يعود إلى عام 1982، معتبرة أن المحادثات حول الاستيطان في غزة تتضمن لبنان أيضاً، بما يتطلب مواصلة الحرب واحتلال الأراضي، في كل من غزة ولبنان والسيطرة عليها، وفق مزاعمهم.
وتدعو حركة "أوري تسافون"، التي تأسست في أواخر شهر آذار (مارس) الماضي وتضم آلاف المستوطنين المؤيدين، لاعتماد استراتيجية أكثر عدوانية، حيث تمتد مهمتها إلى ما هو أبعد من مجرد الترويج للحرب وإعادة احتلال قطاع غزة وجنوب لبنان، بل تهدف أيضًا إلى إقامة مستوطنات صهيونية في المنطقة.
وتدَّعي الحركة أنّ الاستيطان في لبنان أمر ضروري لتحقيق "أمان حقيقي ومستقر في شمال الكيان المُحتل”، كما ورد في موقعهم الالكتروني، إذْ إنّهم يضعون هذه المبادرة كجزءٍ من جهد "ميسحاني" أكبر لاستعادة الأراضي داخل الحدود التوراتية "لأرض إسرائيل التاريخية"، وفق ادعاءاتهم.
وطبقاً للصحيفة نفسها؛ فإن الكيان المُحتل يعتمد على "استراتيجية جديدة خفيّة" من وراء عدوانه المتواصل على لبنان، وكذلك ضد (أنصار الله) في اليمن، وتهديد إيران بأنّه إذا دخلت إلى المعركة فستتم مهاجمتها بشكلٍ قويّ، بهدف "تحطيم" وحدة الساحات البالغة الخطورة على الكيان المُحتل.
يأتي ذلك في ظل تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بقصف جوي كثيف وارتكاب 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، وصل منها للمستشفيات 23 شهيداً و 101 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 41,638 شهيداً و 96,460 اصابة منذ السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.-(وكالات)

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