Wednesday, 02 October 2024 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السجن 12 عاما للمرشح الرئاسي في تونس العياشي زمال في أربع قضايا

10/1/2024 7:18:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تونس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حكم‭ ‬على‭ ‬المرشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬التونسية‭ ‬العياشي‭ ‬زمال‭ ‬بالسجن‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬قضايا،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتمتع‭ ‬بحق‭ ‬مواصلة‭ ‬السباق‭ ‬الانتخابي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬محاميه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬عبدالستار‭ ‬المسعودي‭ ‬‮«‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بتونس‭ ‬2‭ ‬على‭ ‬العياشي‭ ‬زمال‭ ‬بالسجن‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬قضايا،‭ ‬أي‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لكل‭ ‬قضية‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬التصويت‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬يبقى‭ ‬معنيا‭ ‬بالانتخابات‮»‬‭. ‬

ويضاف‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬تزوير‭ ‬تواقيع‭ ‬تزكيات‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬حكمين‭ ‬اثنين‭ ‬بالسجن‭ ‬صدرا‭ ‬بحقه‭. ‬والأربعاء،‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بمحافظة‭ ‬جندوبة‭ (‬غرب‭) ‬بسجن‭ ‬زمال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬تزوير‭ ‬وثائق‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬سابق‭ ‬بالسجن‭ ‬20‭ ‬شهرا‭ ‬اصدرته‭ ‬المحكمة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بالتهمة‭ ‬نفسها‭. ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬37‭ ‬قضية‭ ‬منفصلة‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬تونس‭ ‬بالاتهامات‭ ‬نفسها،‭ ‬بحسب‭ ‬المسعودي‭. ‬ويتهم‭ ‬القضاء‭ ‬زمال‭ ‬بمخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬جمع‭ ‬تواقيع‭ ‬التزكيات‭ ‬الضرورية‭ ‬للترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬الأحد‭. ‬

تم‭ ‬توقيف‭ ‬العياشي‭ ‬زمال‭ ‬وهو‭ ‬مهندس‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬تقديمه‭ ‬تواقيع‭ ‬تزكيات‭ ‬مزورة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرج‭ ‬عنه‭ ‬لاحقا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬منوبة‭ ‬بضواحي‭ ‬تونس‭ ‬العاصمة‭. ‬لكنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬اعتقل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تعليمات‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬جندوبة‭ ‬بالتهمة‭ ‬المذكورة‭. ‬وزمال‭ (‬47‭ ‬عاما‭) ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬عنها‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬سبتمبر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ (‬66‭ ‬عاما‭) ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬زهير‭ ‬المغزاوي‭ (‬59‭ ‬عاما‭). ‬

ودعت‭ ‬تكتلات‭ ‬حزبية‭ ‬معارضة‭ ‬الى‭ ‬التصويت‭ ‬لصالح‭ ‬زمال‭. ‬واستبعدت‭ ‬الهيئة‭ ‬الانتخابية‭ ‬عبداللطيف‭ ‬المكي،‭ ‬القيادي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المحافظة،‭ ‬ومنذر‭ ‬الزنايدي،‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬وعماد‭ ‬الدايمي،‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬المنصف‭ ‬المرزوقي‭ ‬والمقرب‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬النهضة‭. ‬وانتقدت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬عملية‭ ‬استبعاد‭ ‬المرشحين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ثمانية‭ ‬مرشحين‭ ‬محتملين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬محاكمتهم‭ ‬أو‭ ‬إدانتهم‭ ‬أو‭ ‬سجنهم‮»‬‭ ‬وباتوا‭ ‬بحكم‭ ‬الواقع‭ ‬‮«‬ممنوعين‭ ‬من‭ ‬الترشح‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬انتقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬السابقين‭ ‬‮«‬العراقيل‭ ‬الإدارية‮»‬‭ ‬وعدم‭ ‬تزويدهم‭ ‬الوثائق‭ ‬الضرورية‭ ‬لتقديم‭ ‬ملفات‭ ‬ترشحهم‭ ‬للانتخابات‭. ‬انتحب‭ ‬سعيّد‭ ‬ديمقراطيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬ويتهمه‭ ‬المعارضون‭ ‬والمدافعون‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬‮«‬بالانحراف‭ ‬السلطوي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬احتكار‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وحل‭ ‬البرلمان‭ ‬وتغيير‭ ‬الدستور‭ ‬لاحقا‭. ‬وتظاهر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬والشباب‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬تونس‭ ‬تنديدا‭ ‬‮«‬بسياسة‭ ‬القمع‮»‬‭ ‬و«الديكتاتورية‮»‬‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬مهد‭ ‬ما‭ ‬سمّي‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬‭.‬

MENAFN01102024000055011008ID1108737276

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث