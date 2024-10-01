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الكويت تواصل مسيرتها الناجحة في ترسيخ مكانتها الدولية بتوجيهات أميرية سامية ونهج إستراتيجي طموح

10/1/2024 7:16:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع مطلع العام 2024، واصلت دولة الكويت مسيرتها الناجحة في تعزيز علاقاتها الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مستندة إلى التوجيهات الأميرية السامية ورؤية استراتيجية طموحة ترسيخا لمكانتها على الساحة الدولية وتحقيق إنجازات ملموسة في كل المجالات لاسيما ديبلوماسيا وسياسيا.
ففي 16 ديسمبر 2023 وعلى إثر المناداة بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد، تبنت الكويت نهجا طموحا لتوثيق تعاونها مع الشركاء الدوليين والمنظمات العالمية إلى جانب تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.
وجسدت زيارات دولة التي قام بها صاحب السمو الأمير إلى دول مجلس التعاون الخليجي نهاية يناير 2024 ـ ومثلت اللبنة الأساسية في هذا البناء الديبلوماسي خصوصا أنها الأولى لسموه عقب توليه مقاليد الحكم ـ عمق الاهتمام بتعزيز التكامل الخليجي ودفع عجلة التعاون المشترك نحو آفاق أوسع.
وحملت الجولة الخليجية البارزة التي بدأت بعد نحو 45 يوما من تولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم دلالات زمنية واستراتيجية وجيوسياسية عميقة إقليميا ودوليا.
وعكست البيانات الصادرة في ختام الجولة تلك الدلالات بتأكيد البعد الأمني الاستراتيجي الخليجي للكويت والتشديد على الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات المتينة التي تجمع بين الكويت والدول الخليجية إلى جانب دفع توسيع آفاق التعاون وتطوير الشراكة في جميع المجالات.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية شكلت زيارة صاحب السمو إلى جمهورية مصر العربية أواخر أبريل الماضي محطة مثالية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأكد البيان الكويتي ـ المصري المشترك الصادر عن البلدين في ختام تلك الزيارة عمق العلاقات الثنائية على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة.
كما أضفت زيارة دولة التي قام بها صاحب السمو إلى الجمهورية التركية يومي 7 و8 مايو 2024 أبعادا استثنائية وقيمة مضافة في علاقات البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بينهما.
وعلى هامش المباحثات الثنائية خلال الزيارة التي تزامنت مع ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين جرى توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة توثق عرى العلاقات الثنائية الكويتية - التركية.
وشملت هذه الاتفاقيات مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والمناطق الحرة والرعاية السكنية والبنية التحتية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن إنشاء حوار استراتيجي على مستوى وزيري الخارجية وتوقيع بروتوكول تنفيذي بشأن عقود شراء الصناعات الدفاعية.
وصاحبت الجولات الأميرية المكثفة خلال تلك الفترة توجيهات سامية إلى الحكومة الكويتية بتعزيز أواصر العلاقات الديبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وترسيخ الدور الإنساني للكويت.
وعملا بالتوجيهات السامية نشطت التحركات الكويتية الخارجية خلال الفترة الماضية على أكثر من صعيد، إذ عمدت البلاد إلى توظيف الفعاليات الدولية المشاركة فيها لإنتاج أفضل مستويات التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات.
وشكلت الاجتماعات الوزارية للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وكل من روسيا والبرازيل والهند التي عقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض في التاسع من سبتمبر الماضي دفعة لبناء علاقات أوثق بين الكويت والدول الثلاث في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
كما استثمرت الكويت ممثلة في وزير الخارجية عبدالله اليحيا أعمال الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الشهر الماضي في مشاورات ولقاءات عدة شملت وزراء خارجية ومسؤولين دوليين.
وبحثت اللقاءات التي أجرتها الكويت على هامش المؤتمر الوزاري مجالات التعاون المختلفة وأطر تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وعدد من الدول كذلك مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.
وفي سياق الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية ـ الإماراتية التي عقدت أعمالها بأبوظبي مطلع سبتمبر الماضي شهدت العلاقات الثنائية مع الإمارات انطلاقة جديدة بعد توقيع جملة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في عدد من القطاعات التنموية الحيوية.
وشملت مذكرات التفاهم مجالات البنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، إضافة إلى مجال المشتريات والصناعات الدفاعية.
كما استعرضت الكويت مستقبل العمل الخليجي المشترك ودفعه قدما ضمن مختلف مساراته خلال الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى الإمارات.
وفي مجالات الشؤون الاجتماعية والعمل الخيري والإنساني وقعت الكويت مذكرتي تفاهم مع قطر إلى جانب مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية.
وشكلت مشاركة الكويت في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أخيرا محطة مؤثرة في تعزيز مسيرتها الناجحة لبناء علاقات دولية أكثر قوة ومتانة.
وفي هذا الإطار، أجرى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد 44 لقاء واجتماعا مع رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولين كبار خلال «قمة المستقبل» بنيويورك بحث سموه خلالها سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والشركات القوية، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعكست المباحثات التي أجراها ممثل صاحب السمو في نيويورك الأهمية الكبيرة التي توليها الكويت للشؤون السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والمالية والرياضية إلى جانب حرصها على العمل المشترك لحل جميع التحديات المرتبطة بالتنمية والتغير المناخي.
في موازاة ذلك، تستعد الكويت للمشاركة في أعمال القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي المقررة في شهر أكتوبر الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل باعتبارها محطة تاريخية في العلاقات الخليجية ـ الأوروبية.
وتستهدف البلاد في المرحلة المقبلة دفع العلاقات مع الجانب الأوروبي إلى مزيد من التطور في المجالات الاستراتيجية وتعظيم نتاج التعاون المشترك في مختلف الجوانب.
كما تستعد الكويت لمواصلة مسيرة تمتين الروابط الخليجية عبر استضافتها المرتقبة لقمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في ديسمبر المقبل في وقت تشهد مسيرة العمل الخليجي المشترك إسهامات الكويت الفاعلة في الارتقاء بالمجلس إلى مصاف الاتحادات الإقليمية الأكثر نجاحا وفعالية.
وتؤمن الكويت بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تمكن دول المجلس من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتغيرة وتلبي آمال أبناء دول المجلس وتعظم المنافع الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة للدول الأعضاء.
كما يرسخ في العقيدة الكويتية مفهوم الأمن المشترك لدول المجلس وأنه كل لا يتجزأ وأن تجنيب الشعوب الخليجية التوترات والقلاقل المشهودة في المنطقة يستدعي مد جسور التعاون المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات الدولية المؤثرة للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها الهائلة في تعزيز القدرات التنموية وما يحفظ الأوطان والشعوب.
وأسهمت مبادرات الكويت الديبلوماسية في وضع البلاد بمكانة رفيعة في مجال العلاقات الدولية، حيث تتعامل بشكل دقيق واستراتيجي مع الملفات الإقليمية والدولية وتتدخل كوسيط نزيه في النزاعات وتقيم تحالفات استراتيجية فعالة وتدعم مبادرات التنمية الدولية.
وتعمل البلاد على تعظيم أثر العمل الديبلوماسي الكويتي بشكل مستمر مرتكزة على مفهوم الديبلوماسية الوقائية الذي يشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الكويتية.
وعبر احتضانها أكثر من 100 بعثة ديبلوماسية ومنظمة دولية إقليمية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة عملت الكويت بشكل لافت خلال الفترة الماضية على تعزيز التواصل النشط مع تلك البعثات لمنح العلاقات الكويتية ـ الدولية بعدا أعمق وأكثر تأثيرا.

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