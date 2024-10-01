الداخلية: نتابع سقوط شظايا لأجسام نتج عنها إصابتان طفيفتان

الداخلية: نتابع سقوط شظايا لأجسام نتج عنها إصابتان طفيفتان
التاريخ
10/1/2024 3:13:17 PM
(MENAFN
- Amman Net) تتابع وزارة الداخلية سقوط عدة شظايا لأجسام
في محافظات مختلفة (العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا والكرك) نتج عنها اصابتان طفيفتان.
وتهيب وزارة الداخلية بالأخوة المواطنين ضرورة استقاء
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