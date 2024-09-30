اللسان نعمة من نعم الله الكثيرة التي وهبها المولى عز وجل لنا، وهو سيف ذو حدين، فلا نجعله نقمة علينا ووبالا، ومن باب حمد الله على هذه النعمة علينا استخدامها فيما يرضي الله تعالى وبما أمرنا به.إن نعمة اللسان نعمة عظيمة يعبر من خلالها الإنسان عن نفسه وأفكاره وأحواله المختلفة، وقد قال حكيم: ليس من شيء أطيب من اللسان والقلب إذا طابا، وليس من شيء أخبث منهما إذا خبثا، والمرء قيم نفسه فإما أن يتكلم بالخير ويدعو له فينجو بإذن الله عز وجل، وإما أن تزل قدمه فيتكلم بالشر ويدعو له والله حسيبه، نسأل الله السلامة.روي أن أعرابيا كان يجالس المحدث إبراهيم الشعبي فيطيل الصمت، فسأله عن سبب طول صمته فقال: أسمع فأعلم وأسكت فأسلم، ومن أبواب الخير التي يثاب عليها المسلم حفظ اللسان عن سيئ الكلام.ومثلما يقال: «كف اللسان للخلق الكريم عنوان»، وما يثير الدهشة والعجب أننا نهتم ونحرص كثيرا على هندامنا ومظهرنا لنبدو للناس بصورة جميلة ولا نزين ألستنا بذكر الله والكف عن عيوب الناس وتنقيصهم، فها نحن نرى الكذب والنميمة والغيبة والمراءاة والجدل العقيم والافتراء والسب وجحود النعم عند بعض الناس وكلها من فلتات ألسنتنا، متناسين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به.ويقول الشاعر أبو العتاهية في هذا السياق:قد أفلح الساكت الصموتكلام راعي الكلام قوتماكل نطق له جوابجواب ما تكره السكوتوختاما قال أحد البلغاء:الزم الصمت فإنه يكسبك صفو المحبة ويؤمنك سوء المغبة ويلبسك ثواب الوقار ويكفيك مؤونة الاعتذار، فلنكف ألستنا عما يغضب الله فإما أن نقول خيرا أو لنصمت.ودمتم سالمين.

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