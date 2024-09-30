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التنوع البيولوجي: تلوث المياه وجفاف الأنهار يسهم بتدهور الموائل

9/30/2024 11:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عجلون – وضع خبراء وصناع قرار أردنيون وعرب، خطة عمل تعاونية إقليمية شاملة للتنوع البيولوجي، وجهود التكيف مع المُناخ، وكيفية إقامة شراكات طويلة الأجل للتنفيذ الإقليمي، وذلك في ضوء تحذيرات أطلقوها أمس، على هامش اختتام فعاليات المؤتمر الإقليمي للتنوع البيولوجي، بينوا فيها أن "ندرة وتلوث المياه وجفاف الأنهار والأراضي الرطبة، يُسهم بتدهور الموائل، ويهدد التنوع الحيوي، ويؤثر على صحة أنواع الكائنات الحية في النظام البيئي".
وتهدف الخطة لإنشاء إطار عمل متماسك يدمج مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والمجتمعات المحلية والمدنية، والمنظمات الدولية والشباب والخبراء والإعلام، لتعزيز مرونة نظمها الإيكولوجية، والتخفيف من فقدان التنوع الحيوي، وتبني ممارسات مستدامة لضمان بيئة طبيعية نابضة بالحياة.
وتقوم الخطة، التي حصلت الـ"الغد" على نسخة منها، على حفظ النظام الإيكولوجي واستعادته، وعبر تحديد تلك المعرضة للخطر لحماية الموائل الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الرطبة، والغابات، والمناطق الساحلية، والصحارى.
ويمكن لهياكل الحوكمة الوطنية، دمج التنوع الحيوي في إستراتيجيات التكيف مع المناخ عبر التعاون والامتثال الدولي، والتكيف القائم على النظام البيئي، ورفع الوعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة، وفق الممثل الإقليمي للمنطقة العربية للمعهد الدولي لإدارة المياه د. يوسف برزين.
وشدد برزين، في تصريحات لـ"الغد"، على أن "معالجة مشاكل تلوث المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي أمر ضروري بهدف حماية التنوع البيولوجي، ومنع تدهور الموائل، والتأثير على صحة أنواع الكائنات الحية في النظام البيئي".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "ندرة المياه وجفاف الأنهار والأراضي الرطبة يهدد أنواع الكائنات الحية في الموائل التي تعتمد عليها من أجل البقاء"، بحد قوله. محذرا من أن "الإجهاد المائي يؤدي إلى اختلال وظائف النظام البيئي، وتعطيل العمليات الطبيعية مثل دورة المغذيات، مما يقلل من مرونة الأنظمة البيئية وتنوع الأنواع الكائنات الحية".
ولفت في المؤتمر الذي حمل عنوان "مخطط الطبيعة للتكيف مع المُناخ"، الى أن "قلة المياه تدفع بالأنواع الى التنافس على الموارد المائية المحددة، مما يؤدي الى انخفاض أعداد السكان".
ومن أجل مواجهة هذه المشكلات أكد برزين "أهمية الاعتماد على العلوم لدى وضع السياسات وتعزيز المشاركة المجتمعية، واعتماد النماذج الاقتصادية والمالية التي تحسن استرداد التكاليف واستدامة مشاريع إعادة استخدام ومعالجة المياه".
وتستند الركيزة الثانية في خطة العمل ذاتها على تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المُناخ لكل من النظم الإيكولوجية والمجتمعات، ومن خلال وضع تدابير فعالة لهذه الغاية، مثل إعادة التحريج في المناطق المعرضة بشدة لخطر التصحر.
كما وأوصت بإنشاء مناطق عازلة طبيعية للمناطق الساحلية لحمايتها من ارتفاع منسوب مياه البحر، ليس فقط لحماية التنوع البيولوجي. ويعد تعزيز القدرات البحثية في المنطقة عنصراً أساسياً في هذه الركيزة، اذ سيشجع الجامعات والمؤسسات البحثية والوكالات الحكومية على التعاون في المشاريع البحثية التي تقيم المخاطر المُناخية، التي تواجه مختلف النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي.
وفي تفاصيل الخطة فإن الركيزة الثالثة تستهدف الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مختلف القطاعات، بخاصة الزراعة والمياه والطاقة والسياحة، التي غالباً ما تكون في صميم فقدان التنوع البيولوجي.

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