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غزة.. شهداء وأوضاع كارثية والعدوان يواصل استهداف الصحفيين

9/30/2024 11:35:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون، جراء غارات صهيونية متفرقة على قطاع غزة، في حين ارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في القطاع إلى 174 منذ بدء العدوان، على وقع أوضاع كارثية وأوضاع غير إنسانية يعيشها النازحون في القطاع.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد أم وزوجها وطفليها ووقوع عدد من الإصابات، جراء قصف المقاتلات الصهيونية منزلا لعائلة العديني بمنطقة البركة بمدينة دير البلح وسط القطاع.
كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذته مسيّرة صهيونية على مركبة مدنية بشمال غربي مدينة خان يونس، وفق مسعفين فلسطينيين.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف استهدف منطقة المواصي التي تؤوي نازحين في غرب مدينة رفح، وفق مصادر طبية.
وفي شمال قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرة حربية احتلالية مدرسة أبو جعفر في حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا.
وقال مصدر محلي إن فلسطينيين تمكنوا من انتشال 3 شهداء وجرحى جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين في محيط متنزه بلدية غزة وسط المدينة، الليلة الماضية.
وكثف الجيش الصهيوني قصفه المدفعي العنيف على أحياء تل الهوى والصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزة، بينما أطلقت آلياته نيران رشاشاتها بكثافة في محيط الكلية الجامعية وشارع 8 جنوبا.
وأطلقت آليات الجيش قذائف مدفعية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار كثيف.
كما أطلقت المدفعية الصهيونية قنابل إنارة شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية غرب مخيم النصيرات.
وسمع دوي انفجارات عنيفة في شمال المحافظة الوسطى، ناجمة عن نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية ومربعات مخلاة من السكان.
أما في جنوب قطاع غزة، فقد أطلقت الزوارق الحربية الاحتلالية قذائفها باتجاه شواطئ بحر خان يونس، بينما أطلقت نيرانها باتجاه عزبة البحر غربي رفح.
من جانب آخر، أعلنت حكومة غزة ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين بالقطاع إلى 174 جراء الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023، بعد استشهاد الصحفية وفاء العديني.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع -في بيان- استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين واغتيالهم، وحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الكيان الصهيوني عدوانه متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الى ذلك، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- امس إن مقاتليها استهدفوا آليات وجنودا للاحتلال بعمليات وكمين مركب في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.
وذكرت الكتائب -في بيان لها- أنها دمرت ناقلتي جند واستهدفت دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين بالعبوات وقذائف الياسين 105 شرق خان يونس.
وأضافت أنها أوقعت طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح خلال الكمين الذي نصب بمنطقة الفخاري شرقي المدينة، وأن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والمصابين.
وفي رفح، قالت القسام إنها استهدفت دبابة ميركافا بعبوة شواظ وجرافة عسكرية من نوع "دي9" بقذيفة تاندوم في منطقة الشوكة شرقي المدينة.
كما استهدفت الكتائب قوة للمحتل راجلة بعبوة أفراد وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق المدينة أيضا.
وتتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب القسام، للقوات الإسرائيلية المتمركزة والمتوغلة في القطاع منذ بدء العمليات البرية مما خلف عشرات القتلى والجرحى من الجنود الصهاينة، وفق تقديرات رسمية.
في سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة "غير إنسانية".
وأشارت الوكالة في منشور على موقعها الرسمي، امس، إلى أنه ليس أمام العائلات الفلسطينية في غزة أي خيار سوى العيش بجانب جبال من النفايات المتراكمة التي تتسرب بالقرب منها مياه الصرف الصحي، ما يُعرّضها للأمراض، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.
يُذكر أن الاحتلال يشن عدوانا واسعا على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، ما أسفر وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اليوم، عن استشهاد أكثر من 41.615 وإصابة أكثر من 96.359 ألفا آخرين.-(وكالات)

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