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لبنان.. هل يكون الهجوم البري ورقة الاحتلال الأخيرة؟

9/30/2024 11:35:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- أعلن في لبنان عن ارتقاء عشرات الضحايا بين شهيد وجريح في غارات صهيونية جديدة، بينهم ثاني جندي يستشهد منذ بداية العدوان قبل نحو عام، في حين أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن استعداد حكومته لارسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني كخطوة لإيقاف الحرب، والذي يلوح الاحتلال باجتياح بري وشيك على لبنان.
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، استشهاد 63 شخصا وإصابة 92 بسلسلة غارات للاحتلال على مناطق متفرقة جنوب وشرق البلاد.
ومن جهته، أعلن الجيش اللبناني أمس استشهاد عسكري جراء ضربة من مسيرة صهيونية استهدفت دراجة نارية لدى مرورها على حاجز في جنوب لبنان، ليكون بذلك أول جندي يستشهد منذ بدء الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي شن غارات كثيفة على مناطق عدة.
وقال الجيش في منشور على منصة إكس "استُشهد أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيّرة تابعة للعدو دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز" في منطقة الوزاني الحدودية.
وبحسب مصدر مقرّب من الجيش، فقد استهدفت المسيّرة الصهيونية "الدراجة التي كان سوريان على متنها، مما أسفر عن إصابة الجندي بشظية، استُشهد على إثرها".
ومنذ 23 أيلول(سبتمبر) الماضي يشن الاحتلال "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، مما أسفر حتى ظهر امس عن ما لا يقل عن 962 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2778 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية.
من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي امس استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.
وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة في العاصمة بيروت، "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا مع إسرائيل، ومستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني".
وأضاف أنه أكد خلال اللقاء برئيس مجلس النواب نبيه برّي ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بالتوافق مع الجميع.
وقال ميقاتي إن بري أكد أنه فور وقف إطلاق النار سيدعو إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية.
واختتم ميقاتي بأنه سيطلب من الدول المانحة مساعدة لبنان.
من جهته، قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني في أول ظهور لمسؤول من الحزب بعد اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله يوم الجمعة الماضية، إن "الحزب يتابع القيادة والسيطرة وفق هيكليته" وهناك بدائل لكل "قائد حين يصاب"، مؤكدا أن الحزب سيختار أمينا عاما بأقرب فرصة.
ونفى قاسم الرواية الصهيونية التي تحدثت عن أن نصر الله كان مجتمعا بـ20 قياديا من الحزب، وأشار إلى أن نصر الله كان برفقة القائد العسكري بالحزب علي كركي وعباس نيلفوروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، كما كان برفقته طاقم الحراسة.
وذكر في كلمته التي استمرت 20 دقيقة، أنه وفقا لهيكلية الحزب فإنه "يوجد نواب للقادة وبدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان".
وللتأكيد على قوة الحزب وتماسكه قال قاسم إنه بعد اغتيال نصر الله استمرت عمليات المقاومة بالوتيرة نفسها وأكثر "وضربنا معاليه أدوميم وحيفا ونواصل المقاومة".
وفي إشارة إلى أن الحزب سيستمر في سياسة وحدة الساحات، قال قاسم "لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقف السيد نصر الله".
وعلى الصعيد العسكري، شدد نائب الأمين العام لحزب الله أنه "رغم اغتيال الكوادر لم تتمكن إسرائيل من المساس بقدرتنا"، مشيرا إلى أن "العدو يجن لعدم تمكنه من تقويضنا".
وأوضح أنهم يتابعون الخطط البديلة التي وضعها نصر الله للأفراد والقادة البدلاء والجميع حاضر في الميدان.
وفي رسالة تحد للاحتلال، قال قاسم "الخيارات مفتوحة وسنواجه أي احتمال في حال دخل الإسرائيلي بريا"، مؤكدا أن قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري.
ومنذ أيام تتواتر تصريحات في الاحتلال عن احتمال شن عملية برية في جنوب لبنان، بزعم إقامة منطقة أمنية عازلة.
الى ذلك، أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" سليم عويس، امس، أن الوضع في لبنان صعب للغاية، لا سيما على الأطفال الذين يدفعون أغلى ثمن في تلك الظروف.
وأشار إلى أن المنظمة تتواجد ميدانيا سواء في لبنان أو غزة، وتحاول بكل استطاعتها تقديم المساعدات، والتواصل مع كل الأطراف لمحاولة الوصول إلى وقف للأعمال العدائية.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال عويس في مداخلة صحفية، "بدأنا منذ الأيام الأولى للنزاع بتحريك الإمدادات المهمة كنوع من التجهيز، التي بلغت نحو 100 طن من المواد الطبية، ويجري توزيع الأساسيات على النازحين وتوفير أقصى ما يمكن توفيره، خاصة من مساعدات منقذة للحياة تضم أساسيات المعيشة".
وأضاف أن الأمم المتحدة تناشد دوما ضرورة وقف النزاعات في المنطقة، ولكن يبقى الدور الأساسي على أطراف النزاع وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للتحرك سياسيا لوقف النزاعات، وهو أمر منوط بالإرادة السياسية، مشيرا إلى أن دور المؤسسات الإنسانية سيبقى في إيصال المساعدات وتقديم التقارير لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المهمة.
اجتياح بري وشيك
أكدت وسائل إعلام صهيونية أن الاجتياح البري للبنان بات وشيكا، وسط حديث عن غزو محدود هدفه إبعاد مقاتلي حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وإحداث تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة.
ونقل موقع "والا" عن مسؤولين أمنيين صهاينة أن هناك إجماعا على المستويين السياسي والعسكري على أن الغزو البري للبنان بات مسألة وقت، وأن جيش الاحتلال يستكمل عمليات مهمة في إطار الاستعدادات للغزو البري للبنان.
وأضاف الموقع، نقلا عن مصدر أمني آخر، أن قوات الاحتلال تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان، وأنها تعدّ خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة وإبراز قوة الجيش الصهيوني في الشرق الأوسط.
وقال المصدر الأمني إن " اسرائيل تجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري".
وفي السياق ذاته، قال الجيش الصهيوني إن قواته "مستمرة في تلقّي تدريبات بمواقع إطلاق النار في الجبهة الشمالية وسيحظر على المدنيين دخولها".
من جهتها، قالت صحيفة هآرتس إن مسؤولين كبارا في القيادة الشمالية للجيش الصهيوني يضغطون من أجل بداية غزو بري للبنان.-(وكالات)

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