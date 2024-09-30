7 أكتوبر موعدا لتقديم مرافعة دفاعهم..إخلاء سبيل مسؤولي بعثة الحج المتهمين بتزوير تأشيرات على ذمة القضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغًا‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬مفاده‭ ‬ضبط‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬12‭ ‬تصريحَ‭ ‬حج‭ ‬مزورًا‭ ‬مع‭ ‬حجاج‭ ‬الحملة‭ ‬أثناء‭ ‬توجههم‭ ‬إلى‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬لأداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج،‭ ‬وعليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬من‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭ ‬والمشتبه‭ ‬فيهم،‭ ‬واستجوبت‭ ‬ثلاثة‭ ‬متهمين‭ ‬ثبت‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬تورطهم‭ ‬وآخرين‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬تصاريح‭ ‬الحج‭ ‬واستعمالها‭ ‬في‭ ‬الاحتيال‭ ‬على‭ ‬الحجاج‭.‬

وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬أمس‭ ‬قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬المتهمين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬ودفع‭ ‬بعدم‭ ‬اختصاص‭ ‬المحكمة‭ ‬لكون‭ ‬الواقعة‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وأن‭ ‬التصاريح‭ ‬المدعى‭ ‬بتزويرها‭ ‬سلمت‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬واستعملت‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بأن‭ ‬سلمت‭ ‬إلى‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬التابعين‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وكان‭ ‬يراد‭ ‬بها‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الحرم‭ ‬المكي‭ ‬وهو‭ ‬خارج‭ ‬إقليم‭ ‬البحرين،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬وتوصلت‭ ‬إلى‭ ‬متهم‭ ‬تمت‭ ‬إدانته‭ ‬بالجريمة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يقطع‭ ‬صلة‭ ‬المتهمين‭ ‬الماثلين‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭.‬

كما‭ ‬دفع‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بعدم‭ ‬جواز‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬لسبق‭ ‬الفصل‭ ‬فيها،‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬ضده‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬بالمدينة‭ ‬المنورة‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬وتغريمه‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬3000‭ ‬ريال‭ ‬سعودي،‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬استبعدتهم‭ ‬من‭ ‬الاتهام‭.‬

فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬المحامية‭ ‬انتصار‭ ‬العصفور‭ ‬الحقيقة‭ ‬أن‭ ‬موكلها‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬صلة‭ ‬رسمية‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬الحملة‭ ‬سوى‭ ‬أنه‭ ‬كادر‭ ‬قد‭ ‬تطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬الحجاج‭ ‬مقابل‭ ‬أجر‭ ‬مادي‭ (‬عامل‭ ‬استقبال‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الحملة‭ ‬وكادر‭ ‬مساعد‭ ‬للحجاج‭).‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬موكلها‭ ‬يعمل‭ ‬كادرا‭ ‬لخدمة‭ ‬الحجاج،‭ ‬فهو‭ ‬مجرد‭ ‬موظف‭ ‬استقبال‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الحملة،‭ ‬ومرافق‭ ‬للحجاج‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬ – ‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والكادر‭ ‬الديني‭ ‬وغيرهم‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬تخويل‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬الأوامر‭ ‬أو‭ ‬إصدار‭ ‬التصاريح‭ ‬وتسليمها‭ ‬للحجاج‭.‬