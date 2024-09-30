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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 174

9/30/2024 3:00:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 174 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول العام الماضي.


وأشار المكتب في بيان، الى استشهاد الصحفية وفاء علي العديني التي كانت تعمل مع عدة وسائل إعلام باللغة الإنجليزية.


وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، فجر اليوم، الإعلامية وفاء العديني الناشطة البارزة في مجال نقل الرواية الفلسطينية للإعلام الأجنبي، بقصف لمنزل أسرتها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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