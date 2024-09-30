ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 174

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 174 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول العام الماضي.
وأشار المكتب في بيان، الى استشهاد الصحفية وفاء علي العديني التي كانت تعمل مع عدة وسائل إعلام باللغة الإنجليزية.
وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، فجر اليوم، الإعلامية وفاء العديني الناشطة البارزة في مجال نقل الرواية الفلسطينية للإعلام الأجنبي، بقصف لمنزل أسرتها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
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