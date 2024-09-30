ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة الى 174



وأشار المكتب في بيان، الى استشهاد الصحفية وفاء علي العديني التي كانت تعمل مع عدة وسائل إعلام باللغة الإنجليزية.



وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، فجر اليوم، الإعلامية وفاء العديني الناشطة البارزة في مجال الرواية الفلسطينية للإعلام الأجنبي، بقصف لمنزل أسرتها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

