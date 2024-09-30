بايدن يعارض شن عملية بريّة إسرائيلية في لبنان

بايدن يعارض شن عملية بريّة إسرائيلية في لبنان
التاريخ
9/30/2024 3:00:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إنه يعارض شن إسرائيل عملية برية في لبنان ودعا إلى وقف إطلاق النار، مع تصاعد التوتر بعد اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله.
وقال بايدن للصحافيين عندما سُئل عما إذا كان على علم بتقارير عن خطط إسرائيلية لتنفيذ عملية محدودة، وما إذا كان سيشعر بارتياح إن مضوا قدما بها "أنا على علم أكثر مما قد تعرفون ويريحني وقفها. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن".-(وكالات)
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