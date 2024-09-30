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بايدن يعارض شن عملية بريّة إسرائيلية في لبنان

9/30/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إنه يعارض شن إسرائيل عملية برية في لبنان ودعا إلى وقف إطلاق النار، مع تصاعد التوتر بعد اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله.


وقال بايدن للصحافيين عندما سُئل عما إذا كان على علم بتقارير عن خطط إسرائيلية لتنفيذ عملية محدودة، وما إذا كان سيشعر بارتياح إن مضوا قدما بها "أنا على علم أكثر مما قد تعرفون ويريحني وقفها. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن".-(وكالات)

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