تربية الأسماك في الغور الشمالي.. هجرة من العمل الزراعي إلى آفاق رزق جديدة (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

الغور الشمالي- يتوجه العديد من الشباب في لواء الغور الشمالي إلى استغلال بركهم الزراعية وتحويلها إلى أحواض مائية لتربية الأسماك، سعيا لتوفير مصدر رزق يمكنهم من العيش في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها أبناء اللواء، ولوقف الخسائر التي تعرضوا لها عبر مواسم متتالية نتيجة عملهم في زراعة الخضراوات والحمضيات.

ووفقا للعشرات من الشباب والمزارعين، فإن تربية الأسماك باستغلال بركهم الزراعية أو إنشاء برك جديدة فتحت لهم آفاقا جديدة في قطاع ما يزال بحاجة إلى المزيد من المشاريع.

وأوضحوا، أن مشاريع تربية الأسماك وفرت أيضا فرص عمل للعديد من شبان الغور، لا سيما أنها تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي تراجعا كبيرا حد من فرص العمل التي كانت متوفرة سابقا، ناهيك عن الظروف المناخية الصعبة التي يعاني منها أهالي اللواء والمزارعون، خصوصا الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة وآثاره على القطاع الزراعي.

ووفق المزارع علي الواكد، وهو شاب من لواء الغور الشمالي، فإنه "استغل المساحة الفارغة من أرض والده لإنشاء أحواض مائية لتنفيذ مشروع الاستزراع السمكي، مستفيدا من أجواء اللواء المناخية المناسبة لتربية الأسماك وإنشاء مشاريع تدر دخلا".

وأضاف الواكد، أنه واجه صعوبة في الاستمرار بالعمل الزراعي جراء العديد من المشاكل الزراعية التي تبدأ من الكوارث الطبيعية وتنتهي بالاختناقات التسويقية وعدم القدرة على بيع المحاصيل، مؤكدا "أنه تخرج قبل حوالي 3 أعوام في تخصص التسويق الإلكتروني، وقد وجد في ذلك التخصص فرصة لاستغلاله في عمليات البيع والشراء، إذ تمكن من تسويق منتجات الأسماك للفنادق والمولات والمنازل، مع تحديد أسعار خاصة لكل خدمة معينة".

أما الأربعيني علي الحوراني، من منطقة المنشية، الذي بدأ الاستثمار في قطاع الزراعة قبل 8 أعوام بعد إنهاء عمله في إحدى الدول العربية، فإنه "واجه أيضا العديد من الصعوبات والتعقيدات في العملية الزراعية، خصوصا زراعة الحمضيات، إذ تسبب له ذلك بخسائر مالية نتيجة صعوبة التسويق وقلة المياه وارتفاع كلفة المستلزمات الزراعية، ناهيك عن إغلاق الأسواق التجارية الأخرى، ما دفعه للتفكير في مشروع آخر يمكنه من تعويض تلك الخسائر ويحقق له دخلا جديدا يمكنه من الاستمرار في توفير لقمة العيش".

وأكد الحوراني، أنه استغل المساحة الفارغة من أرضه وأنشأ بركا لتربية الأسماك، أهمها البلطي والبوري ووحيد الجنس وزينة الكوي، في بيئة مياه عذبة ومالحة داخل برك باللون الأزرق، لتوحي للسمك ببيئة البحر، لافتا إلى أن "المشروع لاقى نجاحا، ويعتزم حاليا توسعته والاستغناء عن الاستثمار في قطاع زراعة الحمضيات أو الخضراوات، كونه غير مجد".

وأشار إلى الفوائد التي من الممكن أن تعود على سكان لواء الغور الشمالي من مشاريع الاستزراع السمكي، مؤكدا أنها تسهم في رفع المستوى الاقتصادي وتوفير فرص عمل، فضلا عن تلبية حاجة السوق المحلي، إذ يعاني الأردن من فقر كبير في عملية إنتاج الأسماك.

وأضاف الحوراني، من واقع خبرته "أن الأردن يعد من الدول الفقيرة في إنتاج الأسماك، ويعتمد السوق المحلي على الاستيراد من الخارج لتغطية الطلب المتزايد"، موضحا في الوقت ذاته، أنه سيستخدم طريقة مميزة في تسويق الأسماك، وهي خدمة التوصيل المجاني للمنازل في أي مكان بالمملكة، مع حرصه على أن تكون الأسماك نظيفة ومغلفة.

وقال المزارع خالد الجبعي، وهو صاحب مشروع لتربية الأسماك في نظام البرك المفتوحة من لواء الغور الشمالي، إن مشروعه يعتمد على 8 برك مقسمة إلى برك للتربية، وبرك للتفريخ، وبرك للتسويق.

وعن المراحل التي تمر بها عملية الاستزراع السمكي، أوضح الجبعي "أن البداية تكون بإحضار أمهات السمك التي تستورد من دولة مجاورة، خصوصا أنواع الدينيس والبلطي، لأنها تتأقلم بسرعة مع المياه والأجواء الدافئة في الأغوار، ثم يتم تربيتها في أحواض التفريخ حتى يتم تزويجها، وتبدأ الإناث بوضع البيض بعد نحو ثلاثة أشهر".

ولفت، إلى أن "كل سمكة تضع ما يقارب نصف مليون بيضة، وتوضع بعد ذلك البيوض في حوض التربية لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وعندما تكبر السمكة ويصبح وزنها من 200 إلى 400 غرام، تنقل إلى حوض التسويق لتصبح جاهزة للبيع".

وباتت مزارع الأسماك المنتشرة في مناطق اللواء توفر فرصا تشغيلية لأبناء اللواء، وخصوصا بين صفوف الشباب والشابات الذين يعملون في مجال تنظيف الأسماك، إذ يشغل كل مشروع ما يقارب 10 عمال.

وتقول الناشطة الاجتماعية تهاني الشحيمات "إن تربية الأسماك واستغلال البرك الزراعية وفرا عشرات فرص العمل، وإن توسع انتشار مزارع الأسماك في اللواء وفر فرص عمل جديدة للعديد من الفتيات"، موضحة أنهن يعملن في مجال تنظيف وتغليف الأسماك بطريقة مميزة.

من جانبه، قال مصدر من مديرية الزراعة "إن وزارة الزراعة على تواصل تام وداعم لهذا القطاع الذي يشهد اهتماما كبيرا من المستثمرين المحليين والدوليين"، مبينا "أن الاستهلاك المحلي السنوي يصل إلى 40 ألف طن، أغلبه يتم استيراده، في حين ما ينتج محليا يصل إلى 2500 طن، ما يؤكد أن الاستثمار في هذا القطاع له آفاق واعدة نظرا إلى ازدياد مجالات المكننة والتقنيات الحديثة، ويجعل القطاع متاحا للاستثمار، لا سيما بالنسبة للشباب".

وأضاف المصدر "أن الوزارة تعمل ضمن برامج متعددة على تدريب وتأهيل الشباب والمهندسين الزراعيين في مجال الاستزراع السمكي"، مشيرا إلى "بعض التشوهات في التعليمات الخاصة بالمياه والتي تحتاج إلى متابعة من وزارتي الزراعة والمياه لحماية هذا القطاع وتنظيمه".

يذكر أن لواء الغور الشمالي يعد من المناطق الأشد فقرا، ويعتمد أغلب السكان فيه على العمل الزراعي كمصدر رزق أساسي لهم، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات جمة، لا سيما ما يتعلق منها بشح المياه، وتداعيات التغير المناخي، فضلا عن محدودية القدرة على مواجهة الأمراض التي تصيب الأشجار والثمار، ونقص الأيدي العاملة، وما إلى ذلك من تحديات تضع المزارعين في مأزق خسائر وديون.

وتبلغ المساحة الزراعية في اللواء نحو 118 ألف دونم، تسيطر على غالبيتها زراعة الحمضيات بمساحة 66 ألف دونم، فيما تحتل زراعة الخضراوات مساحة 34 ألف دونم، و12 ألف دونم للقمح والشعير، بالإضافة إلى 3 آلاف دونم من الموز ومثلها لأشجار النخيل.