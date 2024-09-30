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سالياخوفا تتوج ملكة جمال المتزوجات

9/30/2024 2:51:57 PM
(MENAFN- Al Watan) فازت دينارا سالياخوفا الروسية بمسابقة الجمال الدولية ((ملكة جمال أوروبا 2024)) للمتزوجات، والتي أقيمت في بلغاريا، أفاد بذلك منظمو المسابقة من الجانب الروسي.
وقال المنظمون إن ((الرياضية المحترفة من قازان الروسية، دينارا سالياخوفا، فازت في مسابقة)) ملكة جمال أوروبا – 2024 الدولية للمتزوجات التي انتهى دورها النهائي يوم 29 سبتمبر في بلغاريا.
وتنافست المشاركات من إيطاليا وألمانيا وهولندا والبرتغال وأرمينيا وبلغاريا وأوكرانيا، ودول أخرى على لقب ملكة جمال أوروبا، وتأهل للدور النهائي للمسابقة 25 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 24 و49 عامًا.
ومنحت الفائزة بالمسابقة من روسيا كذلك جائزتين في فئتين إضافيتين، وهما ((أفضل زي وطني)) و((جائزة راعي المسابقة)).
يذكر أن دينارا سالياخوفا فازت عام 2024 بجائزة ((ملكة جمال روسيا))، وبعد ذلك تأهلت إلى نهائيات المرحلة الأوروبية، ولديها ولدان، وتعمل على تطوير علامتها التجارية الخاصة بالأزياء الرياضية.
وقالت سالياخوفا: لقد كان شرفًا عظيمًا بالنسبة لي أن أمثل بلادي روسيا على المستوى الدولي، وأنا سعيدة جدًا بعودتي إلى الوطن محرزة الفوز.
يذكر أن مشاركة روسية أخرى أيضًا فازت بجائزة في المسابقة، حيث احتلت ألكسندرا فيليكزانينا البالغة من العمر 30 عامًا من كالوغا الروسية المرتبة الثالثة.

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