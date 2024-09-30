سالياخوفا تتوج ملكة جمال المتزوجات

(MENAFN
- Al Watan)
فازت دينارا سالياخوفا الروسية بمسابقة الجمال الدولية ((ملكة جمال أوروبا 2024)) للمتزوجات، والتي أقيمت في بلغاريا، أفاد بذلك منظمو المسابقة من الجانب الروسي.
وقال المنظمون إن ((الرياضية المحترفة من قازان الروسية، دينارا سالياخوفا، فازت في مسابقة)) ملكة جمال أوروبا – 2024 الدولية للمتزوجات التي انتهى دورها النهائي يوم 29 سبتمبر في بلغاريا.
وتنافست المشاركات من إيطاليا وألمانيا وهولندا والبرتغال وأرمينيا وبلغاريا وأوكرانيا، ودول أخرى على لقب ملكة جمال أوروبا، وتأهل للدور النهائي للمسابقة 25 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 24 و49 عامًا.
ومنحت الفائزة بالمسابقة من روسيا كذلك جائزتين في فئتين إضافيتين، وهما ((أفضل زي وطني)) و((جائزة راعي المسابقة)).
يذكر أن دينارا سالياخوفا فازت عام 2024 بجائزة ((ملكة جمال روسيا))، وبعد ذلك تأهلت إلى نهائيات المرحلة الأوروبية، ولديها ولدان، وتعمل على تطوير علامتها التجارية الخاصة بالأزياء الرياضية.
وقالت سالياخوفا: لقد كان شرفًا عظيمًا بالنسبة لي أن أمثل بلادي روسيا على المستوى الدولي، وأنا سعيدة جدًا بعودتي إلى الوطن محرزة الفوز.
يذكر أن مشاركة روسية أخرى أيضًا فازت بجائزة في المسابقة، حيث احتلت ألكسندرا فيليكزانينا البالغة من العمر 30 عامًا من كالوغا الروسية المرتبة الثالثة.
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