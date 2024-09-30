إنتيسا سان باولو تتوقع نمو قروض البنوك فى مصر 10.8% خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت وحدة البحوث فى مؤسسة إنتيسا سان باولو الإيطالية، أن يتباطأ نمو القروض والودائع إلى 10.8% و14.6% على التوالى فى عام 2025.

وقالت المؤسسة فى تقريرها ربع السنوى، إن القطاع المصرفى فى مصر شهد تحسنًا ملحوظًا فى صافى الأصول الأجنبية، حيث انتقل من عجز بلغ 29 مليار دولار فى يناير 2024 إلى فائض قدره 13.4 مليار دولار بحلول يوليو 2024.

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وأرجعت هذا التعافى إلى تدفقات الأموال الناتجة عن صفقة رأس الحكمة، واستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية، لكنها أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية استمرت فى التأثير على إيرادات قناة السويس التى انخفضت بنسبة 70% على أساس سنوي.

وقالت إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر نما بنحو 2.2% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنةً مع 2.3% فى الربع الأخير من عام 2023.

وعزت هذا التباطؤ بشكل رئيسى إلى الاضطرابات التى أثرت على التجارة البحرية فى البحر الأحمر، ولكنها أشارت إلى تجاوز مؤشر مديرى المشتريات فى مصر عتبة الحياد البالغة 50 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، حيث تحسن من 49.7 فى يوليو إلى 50.4 فى أغسطس 2024.

وتوقعت أن يشهد النشاط فى القطاع الخاص تحسنًا إضافيًا، مما سيساهم فى رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.1% فى عام 2025 وإلى 5.5% على المدى المتوسط.

وقالت إن تباطؤ التضخم مؤخرًا يرجع إلى استقرار سعر الصرف والسياسات النقدية الصارمة التى اتخذها البنك المركزى.

وتوقعت أن ينخفض متوسط التضخم السنوى بنهاية عام 2024 إلى 28.3%، مقارنةً مع 33.8% فى عام 2023، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء نتيجة للخطط الرامية إلى تقليص دعم الطاقة.

وتوقعت أن يبدأ البنك المركزى فى التيسير النقدى خلال عام 2025 مع تخفيض متوقع بمقدار 600 نقطة أساس، بناءً على توقعات التضخم، وأن المركزى سيدعمه فى ذلك نهاية دورة التشديد النقدى العالمية واستقرار تدفقات العملات الأجنبية بالإضافة إلى تأثير السنة الأساسية الملائم.