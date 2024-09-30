الدولار يتراجع إلى 48.5 جنيه فى تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع أعلى سعر للدولار الأمريكى أمام الجنيه فى البنوك المصرية إلى 48.5 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لدى عدد من البنوك من بينهم مصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك قناة السويس، وبنك الكويت الوطنى، مقابل 48.58 جنيه للبيع أمس الأحد.

وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، نحو 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع، لدى بنك الاستثمار العربى.

موضوعاتمدبولى يستعرض مشروع توطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية “الزراعى المصرى” يتعاون مع“MAFI” لتمويل الزراعات التعاقدية عوض:“إى أف جى القابضة” تدرس فتح مقر إقليمى بالسعودية

وسجل ثالث أعلى سعر للدولار الأمريكى نحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلى الكويتى.

فيما سجل أدنى سعر للدولار نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع لدى ميد بنك.