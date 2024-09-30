الدولار يتراجع إلى 48.5 جنيه فى تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع أعلى سعر للدولار الأمريكى أمام الجنيه فى البنوك المصرية إلى 48.5 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لدى عدد من البنوك من بينهم مصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك قناة السويس، وبنك الكويت الوطنى، مقابل 48.58 جنيه للبيع أمس الأحد.
وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، نحو 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع، لدى بنك الاستثمار العربى.
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وسجل ثالث أعلى سعر للدولار الأمريكى نحو 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلى الكويتى.
فيما سجل أدنى سعر للدولار نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع لدى ميد بنك.
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