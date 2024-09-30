سجناء بالأردن يشاركون بماراثون القراءة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شاركت مديرية الأمن العام من خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، اليوم الأحد، بماراثون القراءة 2024، والذي تنظمه مؤسسة عبد الحميد شومان بالشراكة مع وزارات التربية
والتعليم، الثقافة، والشباب، وأمانة عمان، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والثقافية والوطنية.
وتهدف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال مشاركتها بالماراثون، المضي في تعزيز نهجها الإنساني الشامل الذي تنفذه حيال نزلائها كافة، وذلك ضمن أطر من الشراكات الراسخة مع جميع المؤسسات الوطنية والمجتمعية ذات العلاقة.
وشهدت مكتبات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مشاركة كبيرة من النزلاء بعدما أنهت الإدارة شتى الإجراءات التحضيرية للتسهيل عليهم في عملية القراءة وتوفير الكتب المتنوعة أمامهم والتي ترافقت مع استهدافهم بأنشطة ثقافية متنوعة، وبما يحقق الغاية من الماراثون لهذا العام.
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