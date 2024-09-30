سجناء بالأردن يشاركون بماراثون القراءة

MENAFN - Khaberni) خبرني - شاركت مديرية الأمن العام من خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، اليوم الأحد، بماراثون القراءة 2024، والذي تنظمه مؤسسة عبد الحميد شومان بالشراكة مع وزارات والتعليم، الثقافة، والشباب، وأمانة عمان، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والثقافية والوطنية.

وتهدف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال مشاركتها بالماراثون، المضي في تعزيز نهجها الإنساني الشامل الذي تنفذه حيال نزلائها كافة، وذلك ضمن أطر من الشراكات الراسخة مع جميع المؤسسات الوطنية والمجتمعية ذات العلاقة.



وشهدت مكتبات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مشاركة كبيرة من النزلاء بعدما أنهت الإدارة شتى الإجراءات التحضيرية للتسهيل عليهم في عملية القراءة وتوفير الكتب المتنوعة أمامهم والتي ترافقت مع استهدافهم بأنشطة ثقافية متنوعة، وبما يحقق الغاية من الماراثون لهذا العام.