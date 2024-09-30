Monday, 30 September 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تدرس زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأسهم

9/30/2024 7:17:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يدرس رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، زيادة مؤقتة في ضريبة الشركات على الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم، كجزء من الجهود الرامية إلى سد ثغرة كبيرة في المالية العامة، بحسب صحيفة لوموند.

وتولى بارنييه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، ويجد نفسه بالفعل يواجه أزمة ميزانية متزايدة، إذ إن الدخل الضريبي أضعف من المتوقع، والإنفاق أعلى من المخطط له.

وتقول لوموند إن ميزانية 2025، قد تتضمن زيادة بنسبة 8.5 نقاط مئوية في ضريبة الشركات، التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل (1.1 مليار دولار)، الضريبة ستكون مؤقتة، وقد تدر 8 مليارات يورو عام 2025.

وتشمل التدابير الأخرى المحتملة، ضريبة على إعادة شراء الأسهم.

تفتقر الحكومة الجديدة إلى الأغلبية البرلمانية، وسيكون اعتماد الميزانية صعباً، حتى الأحزاب الموجودة في الحكومة، لا تتفق على ما إذا كانت الزيادات الضريبية خياراً أم لا.

كانت الحكومة السابقة تخطط لخفض العجز المالي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027، لكن ضعف عائدات الضرائب، وتجاوز الميزانية، جعل هذا الهدف صعب المنال.

يحتاج بارنييه إلى الانتهاء من مشروع ميزانية 2025 في غضون أيام، وتسليمه إلى المشرعين بحلول منتصف أكتوبر على أقصى تقدير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN30092024000110011019ID1108729073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث