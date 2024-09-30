فرنسا تدرس زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأسهم

يدرس رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، ميشيل بارنييه، زيادة مؤقتة في ضريبة الشركات على الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم، كجزء من الجهود الرامية إلى سد ثغرة كبيرة في المالية العامة، بحسب صحيفة لوموند.

وتولى بارنييه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، ويجد نفسه بالفعل يواجه أزمة ميزانية متزايدة، إذ إن الضريبي أضعف من المتوقع، والإنفاق أعلى من المخطط له.

وتقول لوموند إن ميزانية 2025، قد تتضمن زيادة بنسبة 8.5 نقاط مئوية في ضريبة الشركات، التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل (1.1 مليار دولار)، الضريبة ستكون مؤقتة، وقد تدر 8 مليارات يورو عام 2025.

وتشمل التدابير الأخرى المحتملة، ضريبة على إعادة شراء الأسهم.

تفتقر الحكومة الجديدة إلى الأغلبية البرلمانية، وسيكون اعتماد الميزانية صعباً، حتى الأحزاب الموجودة في الحكومة، لا تتفق على ما إذا كانت الزيادات الضريبية خياراً أم لا.

كانت الحكومة السابقة تخطط لخفض العجز المالي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027، لكن ضعف عائدات الضرائب، وتجاوز الميزانية، جعل هذا الهدف صعب المنال.

يحتاج بارنييه إلى الانتهاء من مشروع ميزانية 2025 في غضون أيام، وتسليمه إلى المشرعين بحلول منتصف أكتوبر على أقصى تقدير.

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