مستعمرون يسرقون ثمار الزيتون في بلدة سلوان
التاريخ
9/30/2024 7:08:50 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس المحتلة/PNN- أقدم مستعمرون، اليوم الاثنين، على سرقة ثمار زيتون في حي واد الربابة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين سرقوا ثمار الزيتون بحماية من شرطة الاحتلال، التي تمنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها.
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