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مستعمرون يسرقون ثمار الزيتون في بلدة سلوان

9/30/2024 7:08:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- أقدم مستعمرون، اليوم الاثنين، على سرقة ثمار زيتون في حي واد الربابة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين سرقوا ثمار الزيتون بحماية من شرطة الاحتلال، التي تمنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها.

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