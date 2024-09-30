أول تعليق من حزب الله بعد اغتيال نصر الله

في أول تعليق لحزب الله منذ مقتل أمينه العام حسن نصرالله أعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الإثنين أن حزبه سيختار أميناً عاماً للحزب في أقرب فرصة بعد اغتيال قائده

بغارة اسرائيلية الجمعة،

مشيرا الى ان نصر الله قتل مع أربعة آخرين، بينهم نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وشدد قاسم في كلمة مسجلة بثها تلفزيون المنار على أن حزب الله سيواصل مواجهة اسرائيل مساندة لغزة وفلسطين.. وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين"، مؤكداً: "سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قررت اسرائيل أن تدخل بريا".

وتحدث قاسم وخلفه ساتر خشبي من مكان غير معروف قائلا "سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتدمة للاختيار في الحزب".

وأضاف "سنملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت وكونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة".

وذكر قاسم أن مقاتلي حزب الله استمروا في إطلاق صواريخ وصل مداها إلى 150 كيلومترا داخل إسرائيل ومستعدون لمواجهة أي توغل بري إسرائيلي محتمل.

وقال "ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة".

وأضاف أن حزب الله سينتصر على إسرائيل كما انتصر في عام 2006، في إشارة إلى آخر صراع بين الجانبين.

وذكر قاسم، الذي دعا أنصاره إلى الصبر، أن حزب الله يتعامل مع اغتيال كوادره بتعيين "البدائل".

وأضاف "لم تتمكن إسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامها حلم لم يصلوا إليه ولن يصلوا إليه"، في إشارة إلى صواريخ حزب الله.

كما اتهم الولايات المتحدة بتقديم ما وصفه بالدعم غير المحدود لإسرائيل.







