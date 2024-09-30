أول تعليق من حزب الله بعد اغتيال نصر الله

(MENAFN
- Al-Bayan)
في أول تعليق لحزب الله منذ مقتل أمينه العام حسن نصرالله أعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الإثنين أن حزبه سيختار أميناً عاماً للحزب في أقرب فرصة بعد اغتيال قائده
بغارة اسرائيلية الجمعة،
مشيرا الى ان نصر الله قتل مع أربعة آخرين، بينهم نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.
وشدد قاسم في كلمة مسجلة بثها تلفزيون المنار على أن حزب الله سيواصل مواجهة اسرائيل مساندة لغزة وفلسطين.. وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين"، مؤكداً: "سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قررت اسرائيل أن تدخل بريا".
وتحدث قاسم وخلفه ساتر خشبي من مكان غير معروف قائلا "سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتدمة للاختيار في الحزب".
وأضاف "سنملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت وكونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة".
وذكر قاسم أن مقاتلي حزب الله استمروا في إطلاق صواريخ وصل مداها إلى 150 كيلومترا داخل إسرائيل ومستعدون لمواجهة أي توغل بري إسرائيلي محتمل.
وقال "ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة".
وأضاف أن حزب الله سينتصر على إسرائيل كما انتصر في عام 2006، في إشارة إلى آخر صراع بين الجانبين.
وذكر قاسم، الذي دعا أنصاره إلى الصبر، أن حزب الله يتعامل مع اغتيال كوادره بتعيين "البدائل".
وأضاف "لم تتمكن إسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامها حلم لم يصلوا إليه ولن يصلوا إليه"، في إشارة إلى صواريخ حزب الله.
كما اتهم الولايات المتحدة بتقديم ما وصفه بالدعم غير المحدود لإسرائيل.
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