الإمارات في أكتوبر.. أجندة مزدحمة بالفعاليات والملتقيات الدولية



تستعد دولة الإمارات، خلال شهر أكتوبر المقبل، لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات الدولية الضخمة، التي تعزز مكانتها مركزا عالميا للأعمال والسياحة بأنواعها كافة.

وتعد الإمارات واحدة من أهم الوجهات العالمية في استقطاب وتنظيم المعارض والمؤتمرات والملتقيات الدولية المتخصصة على مدار العام ، فيما يشهد شهر أكتوبر المقبل قائمة طويلة من الفعاليات المتنوعة ترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" أبرزها في التقرير التالي:

- صحة المرأة

ينظم صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، المؤتمر الدولي "صحة المرأة اللاجئة في ظل التغير المناخي" في العاصمة أبوظبي مطلع أكتوبر المقبل.

ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور تتضمن إستراتيجيات الرعاية الصحية في المناطق المتأثرة بالتغير المناخي، وتمكين المرأة في إدارة صحة اللاجئين، والحلول المبتكرة ودعم الصحية النفسية في المناطق المتأثرة بالتغير المناخي.

- البيانات والتنمية المجتمعية

تستضيف الشارقة فعاليات الدورة الأولى من "المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية" يومي 9 و10 أكتوبر المقبل، الذي يناقش موضوعات متنوعة تشمل دور البيانات في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة، واستشراف مستقبل سوق العمل، وتحسين جودة الحياة بمشاركة أكثر من 100 متحدث من عدة دول.

- الاقتصاد الأخضر

ويشارك نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين في الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تُعقد يومي 2 و3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي إلى جانب ممثلي الحكومات والمنظَّمات العالمية والمؤسسات الأكاديمية.

وتركز القمة هذا العام على مجموعة من المحاور الرئيسة، تشمل إزالة الكربون، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، ودفع عجلة الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، والسياسات والأطر التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، والشباب والعمل المناخي، الغذاء والماء.

- الحوار الأفريقي

وتستضيف الدولة، يوم 31 أكتوبر المقبل، نسخة جديدة من منتدى "الحوار الأفريقي - The Africa Debate"، تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة "إنفيست أفريكا - Invest Africa"، وهي شبكة تجارية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.

- ويتيكس

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة“ويتيكس” في الفترة من الأول من أكتوبر إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويسلط المعرض الضوء على تقنيات وتوجهات الأمن السيبراني وأحدث التقنيات والأنظمة والبرامج المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية، وأمن أنظمة المعلومات والشبكات، وتعزيز الاستجابة للحوادث على مدار الساعة، وحماية البيانات الشخصية.

- الاستدامة في المحاسبة

وتستضيف جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين، مؤتمر الاستدامة في المحاسبة والتدقيق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل في فندق بارك حياة – دبي.

وسيوفر المؤتمر منصة حيوية تجمع الخبراء الدوليين والإقليميين لمناقشة أحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة وكيفية مواءمة هذه المعايير مع متطلبات المنطقة.

- معرض ومؤتمر "AgraME"

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر المقبل الدورة الأكبر من معرض ومؤتمر "AgraME"، الذي يستقطب أكثر من 6.000 صانع قرار من أكثر من 180 دولة، ويضم أكثر من 150 عارضًا يعرضون أحدث الابتكارات في مجالات الزراعة والبستنة والزراعة الرأسية واستزراع الأحياء المائية وصحة الثروة الحيوانية.

- مهرجان الشارقة السينمائي

تعرض النسخة الـ 11 من مهرجان "الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب"، 98 فيلما من 28 دولة وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويستهدف المهرجان فتح آفاق واسعة أمام صناع الأفلام الرواد والناشئة، وتوفير منصة إبداعية قادرة على تمكينهم من عرض أعمالهم السينمائية أمام الجمهور.

- ملتقى دولي

وتنظم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأكاديمية الشارقة للتعليم، النسخة الثالثة من الملتقى الدولي لمعلّمي العربية، "نماءٌ وانتماء"، يومي 5 و6 أكتوبر المقبل.

ويستعرض الملتقى التجارب التعليمية المتميزة، التي أحدثت فارقا في تدريس اللغة العربية وموادها على المستويين المحلي والدولي، كما يبحث سبل الاستثمار الأمثل لوسائل التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليمها بطرق مبتكرة وفريدة.