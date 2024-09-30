أنطوان غريزمان يعلن اعتزاله اللعب دولياً بقلب مليء بالذكريات

أعلن نجم المنتخب الفرنسي وبطل العالم 2018، أنطوان غريزمان، اعتزاله دوليا الإثنين "بقلب مليء بالذكريات" حسب ما ذكر على حسابه الخاص في منصة إكس (تويتر سابقا).

وكتب أتلتيكو مدريد الإسباني (137 دولية، 44 هدفا)، البالغ من العمر 33 عاما "أغلق هذه الصفحة من حياتي".

وفاز غريزمان مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 ووصل معه الى نهائي مونديال 2022 ونصف نهائي كأس أوروبا 2024.

وقال لاعب برشلونة الإسباني سابقا في الفيديو الذي نشره "ببالغ التأثر أعلن اعتزالي كلاعب في فرنسا، بعد عشر سنوات مذهلة".

وتابع في فيديو بلغت مدته دقيقتين ويُظهر أبرز لحظاته بقميص المنتخب ومنها الفوز بمونديال روسيا وأهدافه الستة في الطريق لبلوغ نهائي كأس أوروبا 2016 "لقد حان الوقت اليوم بالنسبة لي لطي الصفحة وإفساح المجال للجيل الجديد".

وتابع "غريزو" في رسالته التي حيا فيها المدرب ديدييه ديشان والجماهير "شكرا لمدربي، ثقتكم ودعمكم طوال مسيرتي الدولية كان ضروريا لتطوري كلاعب".

وعانى غريزمان من أداء متذبذب في كأس أوروبا الأخيرة حيث لم يشركه ديشان في التشكيلة الأساسية لمباراتين وأبرزها في نصف النهائي أمام إسبانيا (1-2)، وأكدّ لاحقا في مقابلة مع برنامج "تيليفوت" في سبتمبر أنه لا يرغب في التوقف عن اللعب مع المنتخب.

وقال آنذاك "لا، بالنسبة لي المنتخب الفرنسي شيء مهم للغاية ومصدر فخر، لقد أردت ذلك دائما منذ أن كنت صغيرا".

وقال إنه كان "هناك دائما للعب وتمثيل فرنسا، وبعد ذلك كان الأمر متروكا لديشان للاختيار".



