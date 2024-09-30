متظاهرون قبالة منزل نتنياهو يطالبون باتفاق لتبادل الأسرى في غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- طالب متظاهرون اليوم الاثنين، قبالة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين في القدس الغربية بإبرام تبادل أسرى مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أقارب الأسرى وناشطين تمكنوا من اجتياز حواجز الشرطة ووصلوا إلى مقربة من منزل نتنياهو.

وأضافت:“يطالب المتظاهرون بالتحدث مع نتنياهو وزوجته سارة”، ونشرت مقطع فيديو للاحتجاج يبرز وجود الشرطة الإسرائيلية في المكان.

وحمل المتظاهرون صورا لبعض الأسرى الإسرائيليين في غزة ولافتات تدعو للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين أشارت في الأيام الماضية إلى أنه بتركيزه على الجبهة الشمالية فإن نتنياهو“تخلى عن الأسرى في غزة”.

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة“حماس” مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، أجرت إسرائيل و"حماس" على مدار شهور مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.